多个内阁人选悬而未决 美总统特朗普表示“不着急”

据外媒报道，在美国中期选举结束之后，特朗普内阁人事出现了部分变动，有些位置正式负责人仍然悬而未决。6日，特朗普表示，他“不着急”任命其内阁要职人选。

“嗯，我不着急。我有代理部长。并且我的代理部长们做得非常好”，特朗普6日于白宫对媒体表示。特朗普称，代理内政部长伯恩哈特(David Bernhardt)和代理白宫幕僚长穆凡尼都做得很好。

目前，特朗普内阁中，国防部代理部长由前防长马蒂斯(James Mattis)的副手沙纳汉(Patrick Shanahan)担任。此外，还有司法部和环保署以及美国驻联合国大使都由代理人员负责。

特朗普还表示，代理部长让他对内阁的管理拥有“更大的灵活性”。总统还赞扬了他的内阁， “我拥有一个伟大的内阁，你如果看看我的内阁成员，我们由一个梦幻般的内阁组成。这真的很棒”。

6日早些时候，白宫代理幕僚长穆凡尼在接受CNN采访时说，“现在很多人正在做最杰出的事情”。“在白宫工作是一个伟大的荣幸和巨大的机会，如果你做得恰到好处，我认为它可以带来很多乐趣”，穆凡尼说。

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