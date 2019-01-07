内塔尼亚胡称以色列“永远不会”离开戈兰高地

以色列总理内塔尼亚胡6日对到访的美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿表示，以色列“永远不会”离开戈兰高地。

内塔尼亚胡当天与博尔顿在耶路撒冷举行会谈。在会后举行的新闻发布会上，内塔尼亚胡说，戈兰高地对以色列安全极为重要，以色列“永远不会”离开戈兰高地。他呼吁美国政府承认以色列对戈兰高地的主权。

博尔顿重申美国为确保以色列安全提供一贯支持的立场以及美国从叙利亚撤军期间对以色列安全的承诺。他强调，美国从叙利亚撤军的前提是确保极端组织“伊斯兰国”被击败并不会卷土重来，确保以色列和地区“其他朋友”的安全，以及确保与美军并肩作战对抗“伊斯兰国”的叙利亚库尔德武装的安全。

当天早些时候，博尔顿表示，美国从叙利亚撤军尚未有时间表。

博尔顿5日抵达以色列访问。以色列媒体报道称，博尔顿此行意在“安抚”以色列方面对于美国从叙利亚撤军的“忧虑”。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认那是以色列领土。（记者 陈文仙）

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