菲律宾遭风暴袭击引发山崩 死亡人数增至126人

人民网讯 据法新社马尼拉6日电，菲律宾政府当天表示，日前一场风暴重创菲律宾，死亡人数已攀升至126人，而豪雨引发山崩是造成死伤惨重的主要原因。

2018年12月29日，暴风雨袭击了菲律宾中部和东部岛屿，造成大规模洪灾和泥石流。当局表示，马尼拉东南方的毕科尔山区（Bicol）有超过100人遇难。当地民防官员指出，毕科尔区经常遭受致命台风侵袭，依据政府风暴警报系统，此次风暴强度不足以列为台风，导致许多人未采取必要的防范措施。当地官员还表示，许多居民也不愿在新年假期逃离他们的家园。

菲律宾灾难风险缩减暨管理委员会（NDRRMC）发言人波沙达斯（Edgar Posadas）告诉法新社：“当时，暴风雨肆虐的两天之内，热带气旋乌斯曼（Usman）在毕科尔区降下了超过一个月的雨量。”目前，这个热带气旋已经减弱为低气压。（老任）

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