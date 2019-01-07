法国：困难跨年来 改革何处去

对于法国总统马克龙来说，过去的2018年成为他到目前为止政治生涯最为艰难的一年。尽管近年来历届总统上任后支持率必然下滑，已经成了法国政治生态中的常态，但谁都没有想到的是，以66.1%的支持率胜选，其所属政党在议会占据308席成为第一大党，法兰西第五共和国历史上最年轻的总统马克龙，在一年半后支持率就只剩不足两成。在2019年的新年讲话中，马克龙重申了他将继续推进改革的决心，并呼吁民众支持改革。

内政改革阻力重重

法国社会当前面临诸多困境，民众原本对于高呼改革口号的马克龙寄予厚望，希望寻求改变。在上任后，马克龙也确实开始兑现竞选时所做的承诺，强势推行了一系列改革，涉及税务、劳工法案、国有铁路等诸多领域，为法国经济重新注入了活力。然而，改革虽然取得一定成果，但从普通民众角度来说，并未能够马上切身感受到改革所带来的红利。另一方面，法国就业率增速明显放缓，民众购买力未能得到有效提升，油价持续上涨等一系列负面影响接踵而至，社会不满情绪日渐高涨。而由于在推行改革过程中的强硬姿态，以及触动了不同阶层的利益，也让马克龙被舆论打上了“富人总统”“宙斯总统”的标签，民意支持率急转直下。

当前，引发世界关注的“黄马甲”示威活动仍在法国境内继续。法国内政部长卡斯塔内透露，昨天举行的第八轮“黄马甲”示威活动在法国全境共有约5万人参与，人数比上一轮示威有所增加。据法国媒体报道，在此次示威中，有10余名抗议者用一辆叉车撞破位于巴黎的一处法国政府办公大楼前门，破坏了院子里的两辆轿车并砸碎了几扇建筑物窗户的玻璃，正在楼内办公的法国政府发言人格里沃与他的团队被迫从后门撤离。有专家认为，尽管抗议人数及规模相较顶峰时已经大幅下降，但就目前情况来看，参与的人员均是强硬分子，如果其诉求不能得到有效解决，抗议示威仍将持续相当的一段时间，而持续的抗议活动也将会对法国社会稳定造成极大的负面影响，对马克龙政府的执政能力也是严峻考验。

政局动荡考验政府公信力

近日，马克龙的前保镖贝纳拉再次成为法国媒体关注的焦点。自竞选时起，贝纳拉就一直负责马克龙的安保工作，因在2018年5月份的一段广泛流传的录像中殴打“五一”劳动节抗议人士，贝纳拉被逐出爱丽舍宫。这起丑闻当时令马克龙大为头疼，外界批评他处理这个身边人的速度太慢，而这一事件也让马克龙的支持率持续下滑。据法媒报道，贝纳拉近期竟然开始以“总统密使”的身份在非洲国家工作，并继续使用之前任职期间用于工作的外交护照。此事一经披露，立刻在法国国内引起轩然大波，尽管爱丽舍宫立刻发表声明否认此事，但法国参议院调查委员会发表公告，要求总统府、外交部和内政部，对贝纳拉离职之后仍使用外交护照一事作出解释。

与此同时，马克龙强硬的个人风格以及傲慢的性格，也让诸多原本看好或支持他的政界大佬纷纷倒戈。自其上任以来，已经先后有多名重量级的政治人物辞去了职务，包括法国三军总参谋长皮埃尔·德维里耶、与马克龙关系密切的内政部长科隆、马克龙政府中人气最旺的生态环境与团结部部长尼古拉·于洛，以及体育部长弗雷赛尔等，而马克龙的另一位亲密盟友——其团队的公关主任福尔近日也宣布将在本月底离职。有分析人士指出，上述情况势必会对马克龙个人及其政府的形象造成负面影响，缺乏执政经验的政府也会让未来的改革进程雪上加霜。

外交积极但收效甚微

2018年，马克龙在国际舞台上不乏亮眼的表现，在英国脱欧等一系列事件影响欧洲一体化进程的关键时刻，马克龙提出多项措施，推动欧盟改革，巩固法国作为欧洲大国的影响力。在支持全球多边贸易体制、气候变化和伊核问题上，马克龙认可并维护现有国际秩序，表现出在推动全球治理变革中积极担当的意愿。

在与相关大国的双边关系上，有法国学者指出，马克龙认为美国是不可替代的，需要处理好与特朗普的关系。同时，他也意识到要“将所有选择保留在桌子上”，因此在面对美国时要维护法国和欧洲的利益。在马克龙看来，俄罗斯固然对欧洲安全意味着某种风险，但对于维护欧洲稳定和保持欧洲大陆力量平衡来说，俄罗斯也是不可或缺的一环。因此，在过去的2018年，马克龙与特朗普、普京等大国领导人互动频频，为其个人形象加分不少，也让法国的国际形象和影响力得到了一定程度的提升。

在西方各国的政治生态中，政治人物在内政遇到了困难或阻力时，往往都会通过外交寻找突破口，以化解国内矛盾，争取民众的好感。但是，受限于当前法国有限的国力，以及欧洲局势动荡导致的影响力下滑，马克龙政府虽在外交领域频频出招，但在与法国和欧洲关系密切的气候变化、叙利亚内战、伊朗核问题协议等棘手议题上取得的成效并不明显。

寄望2019成为“决定性的一年”

当地时间4日，法国内阁召开2019年首次会议，聚焦今年的改革进程。法国总统马克龙与法国总理菲利普、内政部长卡斯塔内等高级官员在会议上见面。法国政府发言人格里沃在内阁会议后引述马克龙的话说，必须要有更进一步的变革。格里沃同时呼吁，民众要参与到全国性的辩论中来，而不是去上街示威。法国媒体称，法国政府2019年的改革重点将是失业保险、退休制度、职工医疗保健以及公务员改革等，旨在节省数十亿欧元的开支。

此前，马克龙在2019年新年献辞中曾强调，将继续推进有助于改善民众生活水平的改革，他还呼吁民众对国家的未来抱有信心。马克龙强调，希望法国民众不要再逃避现实，因为“不可能在减少工作量的同时，赚更多的钱；或者在减少税收的同时，增加支出”，他呼吁人们接受改变，因为“对现状不满，却又不愿意做出改变，就会什么都改变不了”。马克龙表示，2019年将是决定性的一年，希望法国民众不要让自己陷入困境，不要让外人觉得法国是一个不团结的国家，强调国家的未来只能通过重拾团结和每位民众的努力建造，并呼吁民众保持耐心。（记者 黄昊）

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