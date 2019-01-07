美国缘何又和教科文组织闹分手

2018年的最后一天，作为联合国教科文组织创始国之一的美国正式“退群”了，当天美国正式退出了联合国教科文组织。行将离任的美国驻联合国大使黑莉在1月1日又发表了措辞强硬的声明，继续指责“教科文组织的腐败”和“政治上反以色列的偏见”。美国国务院因政府停摆尚未发表任何评论，但此前曾表示，将以“非成员的观察国”身份在“非政治性议题”上继续与联合国教科文组织保持接触。

批评者认为，美国退出教科文组织不仅将影响到该组织在诸多重要议题上获得资助，也将削弱自身在国际上的竞争力。

2017年10月12日，美国国务院宣布了退出联合国教科文组织的决定。美国国务院的声明称，美国退出“不是轻易之举”，而是“反映了美国对联合国教科文组织欠款的不断增加、该组织需要根本改革以及持续反以色列的偏见的关切。”根据相关条款，美国的退出于2018年12月31日正式生效。

联合国教科文组织成立于1946年11月。当时，二战结束不久，在英国和法国的推动下，37个国家的代表聚在英国伦敦，决定建立真正以和平文化为宗旨的组织，联合国教科文组织从此诞生。美国是联合国教科文组织37个创始国之一。

这是联合国教科文组织成立70多年以来美国第二次退出。1984年，里根政府就以教科文组织管理不善和“被政治因素利用”为由，宣布退出该组织，直到2003年美国才重新回归。

然而，时隔数年，双方关系再现危机。2011年，联合国教科文组织接受巴勒斯坦为会员国，此事直接导致了美国停止向该组织缴纳会费。2013年，在美国停止缴纳会费两年后，联合国教科文组织暂停了美国的投票权。2017年，该组织又宣布，将以色列控制的希伯伦旧城区列为巴勒斯坦濒危世界文化遗产，此举又遭到美国和以色列的强烈反对，这也成为特朗普政府选择再次退出的导火索。

据报道，在过去的一年中，联合国教科文组织已经发生了很大变化，但美国对这些变化熟视无睹，最终还是拒绝重新考虑其退出决定。

特朗普政府以联合国教科文组织“持有反以色列的偏见”作为退出的一个理由，但媒体分析认为，美国退出的理由“已不再适用”。自特朗普政府宣布退出以来，联合国教科文组织通过了12个有关中东的文件，都获得了以色列和阿拉伯成员的认可。

同时，联合国教科文组织新任总干事奥德蕾·阿祖莱还积极游说美国和以色列继续留在该组织内。在她主持下，联合国教科文组织发起了一个有关大屠杀的教育网站，制定了联合国第一个打击反犹主义的教育指南。这被认为是对美国和以色列关切的直接回应。但是美国一概无视了新任总干事的这些努力。

据报道，美国执意退出联合国教科文组织的一个真正目的或是为了避免拖欠的会费继续增加。自2011年停止按时缴纳会费后，美国拖欠的会费已经超过6亿美元。在联合国教科文组织接纳巴勒斯坦为正式成员后，美国国会2011年通过了限制时任奥巴马政府向该组织缴纳会费的法律。目前，这一法律依然有效。

舆论认为，美国退出联合国教科文组织不仅是对该组织的“一个打击”，也不利于其自身在国际舞台上保持竞争性。美国卡内基学会研究员史蒂芬·乔丹称，如果美国要在世界上保持竞争性，就必须与国际社会保持接触。(陈小方)

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