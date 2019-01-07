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日前，英国发布了最新的“未来技术移民系统”白皮书，其中提到：“所有来自非欧盟经济体和欧盟经济体的学生，只要就读硕士研究生课程，或有学位颁发权力的教育机构提供的本科生课程，将在学习期结束后，获得最多6个月的居留期限，以便在英国积累工作经验或寻找高技能工作。获得博士学位者居留延长期限为12个月。”

就此，有媒体将其称为“PSW（毕业后工作签证）”复活。但事实是否如此呢？

PSW是否重启

英国PSW签证自2008年6月正式引入到T1（积点计分制）下，旨在让拥有本科、硕士等毕业文凭的国际学生在毕业之后，有两年的时间在英找工作或者开展商业活动。然而由于各种原因，2012年4月英国政府取消了该项政策。自此以后，何时能够恢复PSW签证，颇受广大留英学子关注，关于PSW签证的任何政策变动也成为媒体的关注焦点。

就此次“未来技术移民系统”白皮书释放的信号，业内专家表示，首先，新政是否会执行、何时执行现在还是未知数；其次，即使实施，跟之前所实行的PSW签证也有区别。

曾在英国读硕士的李鑫月（化名）表示， 以自己所就读的莱斯特大学为例，硕士毕业典礼安排在毕业后的次年年初。“我毕业于2014年9月，但我的签证时间可以覆盖到毕业典礼时。所以，我虽然是2014年9月毕业，但我在英国待到了2015年初毕业典礼结束之后才回国。再看如今‘未来技术移民系统’白皮书中的新政信息，就硕士毕业后的居留时间而言，其实比之前并没延长多久。我觉得媒体报道PSW重启或者复活是不准确的。”

留学新政知多少

虽然PSW签证政策的靴子未落地，但英国推出的针对中国学子的利好留学新政并不少。首先，2018年10月22日，由英国文化教育协会和24所英国高校共同设立的“2019非凡英国奖学金计划”已开放申请。该奖学金计划专为中国留学生设计，面向正在或计划申请英国研究生（授课类或研究类）或以上学位课程、且计划在2019年秋季入学的中国学生开放。此次“2019非凡英国奖学金计划”提供了55个名额，奖学金总额超过60万英镑，单笔最低额度为1万英镑，覆盖了工程、法学、商科、艺术、生物科学、信息技术等多个专业。

其次，作为英国高校联盟“罗素集团”的成员之一，2018年10月，伯明翰大学宣布，从2019年起，中国学生可凭借高考成绩，直接申请入读该校本科课程。随后，英国莱斯特大学、邓迪大学、肯特大学、西英格兰大学等也陆续宣布接受中国高考成绩。

最后，自2018年7月6日起，英国改革第四级（Tier 4）学生签证，为包括中国在内的11个国家和地区的该类签证申请人简化申请材料要求。中国学生在申请该签证时，不再需要提供资金证明、学历证明或英语能力证明。同时，学生即使不在国籍所在国申请，也可以享受这项简化政策。

申请竞争加剧

虽然英国推出不少利好的留学新政，但申请的竞争力度并未减弱。

启德教育集团日前在京发布的《中国留学市场2018年盘点与2019年展望报告》显示，随着英国申请人数逐年递增，不少英国院校纷纷采取分阶段录取、多轮制申请等政策吸引更多优秀学生提前规划和准备。特别是2018年，英国部分院校不仅提前开放申请，而且热门专业的申请截止时间也较以往提早了不少。例如，2018年11月2日，布里斯托大学经济、金融和管理学院下设的热门硕士课程就停止接受来自中国地区的申请。

“感觉周围准备出国的学生，都将申请准备的时间提前了，不仅要准备标准化考试，也要准备学术背景提升等材料。如果要申请认可高考成绩的海外院校，更是要申请和高考一起准备。”正在北京一所中学读高一的王娜（化名）说，“现在申请出国读书难度加大了，不做好准备，申请到心仪的学校很难。”

正如王娜所言，以澳大利亚为例，大部分接受中国高考成绩的澳大利亚高校，都要求申请人的高考分数至少要达到考生所在地录取二本线以上，其中“八大”名校要求一本线以上甚至更高。

相关业内专家表示，随着申请国外院校的人数增加，竞争加剧不言而喻。因此，及早规划和准备是必要的，同时要尽早确定要申请的留学目的国和学校，对所申请学校的要求做到心中有数，才能在准备时，做到有的放矢。

新闻链接

法国

获得职业学士文凭、国家级硕士文凭及博士文凭以及法国高等专业学院认证的理学硕士文凭和专业硕士文凭的外国留学生，在获得文凭以后可以获得12个月的临时居留许可；自2019年3月起，随着2018年9月10日法律的颁布实施，对4年前在法国已经取得文凭，并且从那时起已经离开法国的中国学生，这一规定同样适用。

新西兰

获得本科或以上学位的毕业生可获得为期3年的开放性工作签证，硕士以上的申请人其配偶可申请工作签证。

西班牙

应届毕业留学生可申请为期1年的“找工作”居留。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)