日本北海道大雪 约2000名旅客受困新千岁机场

综合报道，日本北海道5日大雪致新千岁机场瘫痪，逾百航班取消，约2000名旅客被迫在机场过夜。6日，机场恢复运作后，众多旅客等待替代航班，情况混乱。

当地时间5日傍晚，北海道突降大雪，札幌近郊的新千岁机场因积雪而轮流关闭两条跑道，进行紧急除雪作业。

适逢日本年末年初的返乡潮，当天有多达105趟航班取消，受影响的约有2000人。

6日，新千岁机场恢复航班升降，但机场航空公司柜枱前等着候补或改班机的旅客大排长龙。由于旅客众多，也发生部分班机起飞延误的情况。

多家航空公司表示，从新千岁机场飞往东京羽田或大阪关西机场的航班，原本还有机位，但受停飞影响，6日和7日的班机全天客满。

一名带着家人到北海道旅游的53岁滋贺县男性旅客受访时说，他们原本计划5日就搭机回大阪，认为这样时间会比较充裕，没想到却受困机场。

机场方面给受影响旅客发放睡袋和被子，但有在机场过夜的旅客抱怨“几乎无法成眠，只睡一小时”，“希望今天就能回家，因为明天小孩要上学”。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)