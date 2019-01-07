法国“黄背心”冲击政府大楼 马克龙谴责：对共和国的暴力攻击

【环球时报驻法国特派记者 龚鸣 环球时报特约记者 任重】在经历短暂的风平浪静之后，法国“黄背心”运动5日“风云再起”，暴力水平迅速升级，抗议者甚至驾车首次冲击政府大楼。法国总统马克龙当晚谴责这是“对共和国的暴力攻击”。法国经济和财政部长勒梅尔6日呼吁民众对“黄背心”的暴力抗议说“不”。

据法新社6日报道，全法上周六约有5万名抗议者参加示威活动，比去年12月底第七次活动增加1.8万人。《法兰西西部报》称，多地示威活动出现了暴力事件。据英国广播公司报道，有“黄背心”驾驶叉车撞击法国政府大楼，总统府发言人格里沃和同事不得不从后门紧急撤离，到附近的酒店避难。法国新闻电视台BFMTV称，这是自1999年以来，抗议者首次冲击政府大楼。在数个地区，抗议者向警方投掷石块，而警察用催泪弹和高压水炮回击。除点燃摩托车和垃圾箱外，暴力示威者还烧毁了塞纳河边的一家游船餐厅。在巴黎奥赛博物馆，抗议者甚至将两名警察摁在地上殴打。法国警方共拘捕了103名抗议者，其中101人遭到监禁。

“这攻击的是共和国的卫兵、代表和象征”，据法广6日报道，马克龙5日晚发表推文，称将利用法律应对暴力行为，呼吁所有人回到对话及谈判的道路上来。法国经济和财政部长勒梅尔6日批评抗议者让“黄背心”运动蒙羞。法国内政部长卡斯塔内呼吁“黄背心”成员“承担责任、遵守法律”。

法广5日报道称，“黄背心”当天的活动是新年后第一次全国抗议，被认为是该抗议运动的前景预示。路透社报道称，马克龙已经对“黄背心”做出让步，这是他上任以来的首次政策大转弯。美联社表示，面对低迷的民意支持率，马克龙预计很快会推出新措施。《巴黎人报》称，欧洲议会5月将进行大选，“黄背心”不管是组建新党派还是加入其他政党参选，都令人担忧。一些舆论将该组织与意大利五星运动党联系起来，担心民粹势力的抬头。

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