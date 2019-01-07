最新民调结果：16%的美国人希望永久离开祖国

【环球时报综合报道】美国检察官网5日报道，盖洛普发布的一项最新民调结果显示，16%的美国人希望永久离开美国。与此形成对比的是，在特朗普就任美国总统之初、也就是奥巴马刚刚离开白宫之际，表示希望永久离开祖国的美国人比例仅为10%;再往前追溯一下，在奥巴马就任总统之初、也就是小布什刚卸任总统之际，表示希望永久离开祖国的美国人比例为11%。盖洛普民调显示，特朗普就任美国总统是美国人希望彻底离开的最重要原因，超过了性别、年龄和收入等因素的影响。

从性别因素看，20%的美国女性表达了彻底移民离开祖国的愿望，达到有史以来的最高点，而过去两年来希望彻底移民离开祖国的美国男性比例只有女性的一半左右。从历史上看，奥巴马和小布什任内有移民离开祖国愿望的美国女性比例分别为10%和11%。值得注意的是，在特朗普就任美国总统以前，希望移民离开祖国的美国人并未体现出明显的男女比例差异。

在美国人移民目标国中，加拿大高居榜首，26%的美国人表示加拿大是移民首选。上述结果系综合2017年到2018年历次民调平均值所得，调查对象包括1000名年龄不小于15岁的美国人。(甄翔)

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