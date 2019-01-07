国际观察：蓬佩奥开启中东八国行 安抚盟友推“阿拉伯版北约”

美国国务卿蓬佩奥即将访问中东八国，与八国领导人讨论叙利亚危机、也门局势、反恐和应对“伊朗威胁”等议题，并就美国中东政策发表演讲。

分析人士认为，蓬佩奥此行意在表明美国将继续保持在中东的存在，安抚对美国中东政策感到疑虑的盟友。此外，美国还有意团结地区盟友共同应对“伊朗威胁”，打造“阿拉伯版北约”。

安抚地区盟友

美国总统特朗普去年年底突赴伊拉克“劳军”、总统国家安全事务助理博尔顿日前赴土耳其和以色列访问、蓬佩奥即将开启中东八国行……美国政府高层近期对中东国家动作频频，意在安抚对美国突然宣布从叙利亚撤军感到不满的地区盟友，对这一决定导致的后果进行补救。

美国总统与国会研究中心副主任丹·马哈菲指出，特朗普去年12月在没有和盟友沟通的情况下，突然作出从叙利亚撤军的决定，导致盟友对美国政府的反恐立场和中东政策普遍产生疑虑和担忧。

分析人士指出，美国撤军将导致各方势力在叙利亚展开新一轮博弈，并可能在短期内引发叙北部动荡局势加剧，甚至为极端组织“伊斯兰国”的死灰复燃创造条件。蓬佩奥在访问中将对美国撤军决定和中东政策进行解释，这将在一定程度上起到稳定盟友关系的作用。

在蓬佩奥此次出访中东的行前吹风会上，一名国务院官员明确表示，虽然撤军决定不会改变，但目前尚无明确时间表，撤军行动将在与盟友的高度协调下完成。

展示美国存在

一名国务院官员在行前吹风会上表示，尽管外界有很多猜测和不实报道，但美国不会离开中东。蓬佩奥此行将着重向地区盟友承诺美国不会撤出中东，而会加强与地区盟友合作应对“伊朗威胁”。

据美媒报道，蓬佩奥将在埃及首都开罗发表主题为“美国对中东和平、繁荣、稳定、安全的承诺”的演讲，详细阐释特朗普政府的中东政策。

马哈菲表示，在俄罗斯和伊朗试图扩大在中东地区影响力的背景下，蓬佩奥此访将向外界明确表达美国仍将对该地区事务保持关注并履行承诺的立场。

美国哈佛大学教授斯蒂芬·沃尔特认为，美国在中东仍有超过4万名驻军，并且为地区盟友提供大量军事援助和装备，即便美国从叙利亚撤出，也不意味着美国在中东存在的终结。

打造“阿拉伯版北约”

此次蓬佩奥将访问约旦、埃及、巴林、阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼和科威特，这八国正是美国推动的“中东战略联盟”包含的国家。美国试图借助打造“阿拉伯版北约”，强化与阿拉伯盟友之间的合作，在该地区共同应对“伊朗威胁”并合作打击恐怖主义和极端主义。

分析人士指出，去年以来，美国加紧推进“阿拉伯版北约”。去年9月联合国大会期间，蓬佩奥与中东八国外交机构负责人举行会晤并就“阿拉伯版北约”进行磋商，此次访问八国也有推进该计划的考虑。然而，由于各方关系错综复杂，这一目标并不现实。

卡内基国际和平基金会高级研究员亚齐德·萨伊格表示，海湾国家在防务能力整合问题上始终无法达成共识，“阿拉伯版北约”几乎不可能形成。

美国智库海湾国家分析公司创始人乔治·卡菲耶罗认为，阿拉伯国家与伊朗的关系各不相同，在如何看待“伊朗威胁”方面存在明显差异，埃及、约旦、科威特、卡塔尔都不认为伊朗对其构成紧迫威胁。

卡内基国际和平基金会研究员安德鲁·米勒认为，美国创建所谓“阿拉伯版北约”以牵制伊朗的构想，可能会让中东陷入更多冲突。（记者李雯）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)