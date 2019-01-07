救护车氧气瓶也可能受“超级细菌”污染

英国《急诊医学杂志》日前刊载的一项新研究显示，救护车上的氧气瓶也可能会受到“超级细菌”的污染，这提示氧气瓶这类医疗设备也需定期消毒。

美国卡尔霍恩社区学院的研究人员检查了亚拉巴马州一家急救站的3辆救护车上携带的9个氧气瓶，发现这9个氧气瓶都含有“超级细菌”——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。研究人员还检查了这家急救站储存的70个氧气瓶，发现其中67个氧气瓶也都有“超级细菌”的存在。

研究人员还发现，救护车上的心电监护设备及血压计并没有受到“超级细菌”的污染，但是3辆救护车的地板和其中1辆救护车的门把手都检测出了“超级细菌”。

研究人员调查发现，虽然急救人员会对救护车上病人接触过的物品以及一些急救设备及时消毒，但并没有意识到氧气瓶也需要消毒。氧气瓶不像一次性医疗器械能在用完后马上被废弃，而是常常需要重新灌注氧气，这使得细菌可大范围传播。

研究人员建议，急救人员日常也需要注意为氧气瓶及时消毒，以避免“超级细菌”在病人间的交叉传播。

“超级细菌”指那些对多种抗生素具有耐药性的细菌，耐甲氧西林金黄色葡萄球菌是其中较常见的一种。近年来，“超级细菌”在世界各地广为传播，造成不少病人死亡。（记者 李雯）

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