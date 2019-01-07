伊朗批准反洗钱法案 旨在与国际接轨吸引外资

伊朗确定国家利益委员会5日批准一项反洗钱法案，有助于伊方与国际规则接轨，在遭受美国制裁之时吸引外国投资。

伊朗议会去年批准这项法案，以便符合国际政府间反洗钱和反恐怖主义融资组织“金融行动工作组”的要求。

伊朗国内保守派反对反洗钱法案，认定它阻碍伊朗向盟友提供资金援助，如黎巴嫩真主党，后者被美国列为恐怖组织。伊朗宪法监护委员会拒绝批准这一法案。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，法案内容作出一些修改后，5日获得伊朗确定国家利益委员会批准。这一机构旨在处理议会与宪法监护委员会之间的争议。伊朗议会议长阿里·拉里贾尼的兄弟、属于保守派的阿亚图拉萨迪克·阿莫利·拉里贾尼上周被任命为确定国家利益委员会主席。

外国企业界人士告诉路透社记者，伊方遵从金融行动工作组的标准和不再被列入这一组织“黑名单”，对他们增加在伊朗投资至关重要，特别是在伊朗遭受美方制裁之时。

美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议，同年8月和11月分两批恢复对伊朗制裁，包括对伊朗经济至关重要的能源出口。

欧洲联盟支持伊核协议，打算设立“特殊目的机构”，帮助欧洲企业绕过美方制裁，延续与伊方的合法贸易。

按照路透社的说法，伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊先前强烈反对议会通过反洗钱法案，近来看似转而支持；一些分析师推断，他转变态度的原因可能是为防止伊朗经济状况恶化。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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