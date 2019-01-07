加拿大成为第四个国家要求探视在俄被捕“间谍”

俄罗斯外交部5日证实，继美国、英国和爱尔兰之后，加拿大向俄罗斯要求领事探视遭俄方拘押的“间谍”保罗·惠兰。

惠兰的兄弟先前证实，惠兰持有四国国籍。一些分析师说，这一状况给俄罗斯形成多方压力。

【多国施压】

俄罗斯外交部5日说，俄方接到加拿大驻俄罗斯使馆领事探视惠兰的要求，俄方将向惠兰转达加方意愿；如果惠兰书面同意，俄方将在工作日安排探视。

爱尔兰外交与贸易部4日声明，爱尔兰方面接到惠兰的求助，随后向俄方提出领事探视要求。

另外，英国和美国早些时候同样向俄罗斯要求领事探视惠兰，俄方2日批准美国驻俄大使乔恩·亨茨曼（洪博培）探视惠兰。

俄罗斯联邦安全局去年12月28日以涉嫌从事间谍活动为由在莫斯科拘押惠兰，起初确定他是美国人。惠兰的兄弟戴维·惠兰4日证实，惠兰同时持有美国、英国、爱尔兰和加拿大国籍。

美联社报道，惠兰在加拿大出生，在美国长大，父母是英国人。

戴维·惠兰4日代表兄弟发表声明，敦促美国向俄罗斯施加压力，帮助保罗·惠兰获释；爱尔兰外交与贸易部4日说，将尽可能向惠兰提供帮助；英国外交大臣杰里米·亨特同一天说，英国政府正力所能及地提供帮助。

惠兰现年48岁，曾在美国海军服役，自2017年初充任美国汽车零部件制造商博格华纳公司全球安全主管。他的家人说，惠兰赴俄是为了参加前海军陆战队同事与一名俄罗斯女子的婚礼。

【“外交博弈”？】

美方先前以涉嫌充任俄罗斯政府在美“代理人”为由逮捕俄公民玛丽亚·布京娜。就俄方是否有可能用惠兰交换布京娜，俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫5日说，目前讨论“换人”为时尚早。

“惠兰事件非常严重。据我们了解，他来俄罗斯是为从事违反俄罗斯法律的间谍活动，”里亚布科夫说，“他还没有受到正式起诉，目前讨论是否可能交换嫌疑人不可能、也不合适。”

俄罗斯一些媒体早些时候报道，惠兰受到间谍罪名指控；如果法院裁定他犯有间谍罪，他将面临最长20年监禁。

英国外交大臣亨特4日说，俄方想用惠兰作为筹码，作“外交博弈”。

布京娜去年7月在美国被捕，12月依据与美国检察机关达成的认罪协议，在美国法庭承认非法充当“外国代理人”，即她与一名俄方高级官员共谋，渗透在美势力庞大的全国步枪协会，打入美国保守派和共和党核心圈，以期影响美方对俄政策。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)