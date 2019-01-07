塞西承认埃以反恐合作？埃方要求美媒“撤播”

埃及总统阿卜杜勒—法塔赫·塞西在美国哥伦比亚广播公司(CBS)定于6日晚播出的专访中承认，正与以色列密切合作，在西奈半岛打击极端和恐怖主义组织。只是，按照这家电视台的说法，埃及方面要求取消播出这期节目。

哥伦比亚广播公司周末在节目预告中播出专访节选，完整版本定于美国东部时间6日19时30分在名牌栏目《60分钟》播出。节选中，记者问塞西，埃及与以色列的合作是否处于迄今“最密切”水平。他回答：“正确……我们与以色列人有着广泛合作。”

这段节选没有播出完整提问，不清楚是指埃以双边关系还是指西奈半岛反恐。埃及军方去年否认埃以在西奈半岛北部合作反恐的媒体报道。西奈半岛东北部与以色列和巴勒斯坦加沙地带接壤。埃及军方近年在西奈半岛等地区打击听命于“伊斯兰国”的极端武装。

以色列官员则公开称赞与塞西政府的安全合作。以方允许埃方在西奈半岛靠近以色列边境的地区部署部队、装甲车和武装直升机，大大超出1979年以埃和平条约对埃方在那一带部署军队人数和装备种类的限制。

哥伦比亚广播公司对塞西的专访大约三个月前录制，塞西当时在美国纽约联合国总部出席联合国大会。这家媒体说，已经拒绝埃及政府撤播要求。美联社报道，哥伦比亚广播公司没有提及埃方反对播出专访哪个部分，但关于埃以合作的问答似乎最容易引起争议。

阿拉伯国家中只有埃及和约旦与以色列建立外交关系。塞西2014年就任以来至少两次会晤以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，埃及媒体对会晤的报道十分低调。按照美联社的说法，多数埃及人依然把以色列视为死敌，埃及工会团体和大多数政党反对两国关系正常化。（胡若愚）【新华社微特稿】

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