两名英国士兵在叙遭“伊斯兰国”导弹攻击受伤

英国和中东媒体5日报道，两名英国特种部队士兵在叙利亚遭极端组织“伊斯兰国”导弹攻击受伤。

“叙利亚民主军”一名成员告诉伊拉克鲁道新闻网，“伊斯兰国”向叙利亚东部城市代尔祖尔附近一处“叙利亚民主军”基地发射导弹，造成一名库尔德武装人员死亡，两名英军士兵受伤。

“叙利亚民主军”受美国、英国等西方国家支持，核心主力是库尔德武装。

英国媒体报道，袭击发生在5日上午，两名士兵伤势严重，由美军飞机接运送医。

设在英国的“叙利亚人权观察组织”当天证实这一消息。

叙利亚2011年陷入内战，“伊斯兰国”趁机攻城略地。英国是打击“伊斯兰国”多国联盟成员，参与空袭叙利亚境内目标。

英国特种部队据信在叙利亚执行任务，但英国国防部从来没有予以证实。不清楚英国特种部队在叙利亚的驻军规模。

美国没有经过叙利亚政府准许在叙利亚派驻大约2000名军人，名义是培训、指导库尔德武装和一些反政府武装。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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