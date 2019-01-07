美政府“关门”第三周 民主党尝试新策促政府开张

美国联邦政府部分机构“停摆”进入第三周，民主党和共和党就“筑墙费用”的商议依然没进展。众议院议长南希·佩洛西5日说，众议院将推动通过新版拨款法案，逐一满足联邦政府机构所需，让这些机构恢复运行。

【变招】

副总统迈克·彭斯、白宫高级顾问贾里德·库什纳、白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼、国土安全部长科斯特珍·尼尔森5日与国会民主党领袖的高级助理会商。

知情官员告诉美联社记者，会商超过两个小时，没有突破。

另一名知情官员说，民主党敦促共和党让政府早日开门，白宫“反而加倍要价”。

彭斯事后接受媒体采访时说，会商“富有成效”，但双方没有深入讨论各自让步余地，同意6日接着谈。

民主党籍众议员当天开会讨论重新开放部分联邦机构的办法。佩洛西告诉媒体记者，民主党下周将推出针对具体部门的新版拨款法案，让联邦机构逐个重新开门。

她说，头一个拨款法案将用于财政部及其下辖税务部门国内收入署，以便让美国民众按时收到退税。

佩洛西说：“就在总统威胁让政府关门‘数年’的同时，民主党人在立即采取行动，让政府重新开张，我们这样做才能满足人民需要、保护边境、尊重员工。”

共和党籍总统唐纳德·特朗普坚持要求国会拨款50多亿美元沿美国西南部与墨西哥的边界建造隔离墙，民主党强烈反对，包含筑墙费用在内的拨款法案因而无法通过。联邦政府四分之一机构从去年12月22日起关门，波及80万雇员。

新一届国会3日开幕，民主党重新控制众议院，当天推动通过一项不包含筑墙费用的拨款法案，但白宫和依旧控制参议院的共和党明确反对。

【怨言】

特朗普5日在社交媒体“推特”再次发表一系列言论，向民主党喊话。他在一条“推文”中说：“民主党人想在非常短的时间内结束政府关门，他们只需要同意真正的边境安全（包括建一堵墙）。”

他在另一条推文中说：“如果我们就强化边境安全达成一致，我会立即停止政府停摆。我在白宫已经准备好了，民主党呢？”

特朗普4日接受媒体采访时说，为落实边境墙计划，他不惜让政府关门“数月甚至数年”。他还威胁动用总统权限，以宣布国家紧急状态方式绕过国会，直接建墙。

美国总统通常只在战争时期宣布国家紧急状态。美联社报道，如果特朗普想借由这一“捷径”绕开国会，可能面临法律挑战。

参议院军事委员会成员、民主党人杰克·里德说：“为避开国会批准，宣告捏造的国家紧急状态，这样做不对。”

路透社和益普索集团一项联合民意调查显示，就联邦政府关门，50%调查对象怪罪特朗普，7%怪共和党，32%认为是民主党的责任。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)