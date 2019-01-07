新任总统邀美军驻扎巴西建基地 巴军方将予以反对

巴西军方一名高级官员5日披露，军方反对美国在巴西设军事基地，不认同新任总统雅伊尔·博索纳罗对美军基地所持“开放态度”。

【军方不认同】

这名巴西军官5日告诉路透社记者，总统有关美军基地的言论令军方吃惊；如果政府商讨允许美军在巴西设基地，军方将予以反对。

这名军官没有获准公开谈论这一话题，因而要求路透社记者不公开姓名。

同一天，巴西国防部发言人西尔维娅·马丁斯说，总统没有把有关美军基地的想法告知国防部，没有与国防部长讨论这一议题。

巴西电视系统公司3日播出对博索纳罗的专访，问及美国在巴西设军事基地的可能性，博索纳罗说愿意探讨这种可能性。“这取决于世界会发生什么，谁知道我们今后是否有必要谈论这个议题。”

博索纳罗现年63岁，曾是陆军上尉，本月1日就任巴西总统。

【总统欲推动】

巴西外交部长埃内斯托·阿劳若4日证实，博索纳罗打算向美国提议设立美军驻巴基地。

阿劳若在秘鲁首都利马出席“利马集团”外长会议期间告诉媒体记者，博索纳罗打算3月访问美国，届时将向美国总统唐纳德·特朗普提议美方在巴西设一处军事基地。

博索纳罗在3日播出的专访中提及俄罗斯去年12月派两架图-160型战略轰炸机赴委内瑞拉参加军演一事。

“俄罗斯在委内瑞拉演习。我们清楚（尼古拉斯·）马杜罗政府的意图。巴西应予关切，”他说，巴西“不想当南美洲超级大国，但按照我的想法，我们应当（在南美）有至高地位”。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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