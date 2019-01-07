美军要撤 叙库尔德人转向俄罗斯商议填补“空缺”

叙利亚库尔德官员5日披露，库尔德人正与俄罗斯及其支持的叙利亚政府对话，商议如何填补美国撤军留下的空缺，争取满足自身自治需求。

【联手抗土】

一名不愿公开姓名的库尔德官员告诉美联社记者，库尔德人正在与俄方和叙利亚政府谈判，“气氛积极”，“有望达成双方都满意的协议”。

这名官员说，俄方发挥“积极作用”，双方就共同对抗“妄图占领叙利亚，尤其是叙利亚北部的武装力量”达成一致。

美联社报道，这番话显然以土耳其为“听众”。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安去年12月宣布，土军将越境进入叙利亚北部，打击库尔德武装。土耳其媒体报道，土军近期陈兵土叙边境，数目不详的土军部队已经进入叙利亚。

沙特《中东报》5日以知情人士为消息源报道，叙库尔德武装“人民保护部队”最高指挥官希潘·荷默“秘密访问”莫斯科和大马士革，向俄方和叙政府提议一份“秘密协议”。根据协议，库尔德武装将把它控制的边境地段交还政府军，换取政府支持库尔德人自治。

库尔德人现阶段控制超过四分之一叙利亚国土，包括叙利亚与土耳其和伊拉克接壤的北部和东部地区。

《中东报》报道，协议旨在“填补美军撤离留下的缺口以及切断土耳其（武装）干预的路径”。

【政治蓝图】

另一名库尔德官员向法新社证实，库尔德人正与叙政府和俄方谈判北部重镇曼比季事宜。如果双方达成协议，曼比季解决方案有望成为代尔祖尔省乃至整个库尔德武装控制区的政治蓝图。

曼比季相距土耳其不远，位处幼发拉底河西岸，是叙利亚北部战略重镇。叙利亚内战2011年爆发，这座重镇先后由反政府武装、极端组织“伊斯兰国”和库尔德人主导的“叙利亚民主军”占据。

土耳其去年进占库尔德武装控制的叙西北部阿夫林地区和其他北部地区，扬言东扩战线，沿着土叙边境一路进击到伊拉克边界，把库尔德武装赶出这一狭长区域。按照土方设想，曼比季是第一个需要拔掉的“钉子”。

土耳其把叙库尔德武装视为土耳其境内库尔德分裂势力在叙利亚的分支，将它列为恐怖组织。

土美2018年6月达成协议，库尔德武装撤出曼比季，由土美联合“管理”，直至组建地方政府。不过，协议没有完全落实，美方在库尔德武装全部撤离前宣布准备撤军。

【国家认同】

叙利亚政府去年底说，应库尔德武装请求，叙政府军进驻曼比季；本月2日又说，库尔德武装已经撤出曼比季。

叙利亚库尔德人诉求建立自治区，希望叙政府予以认可，而非像反政府武装那样寻求推翻总统巴沙尔·阿萨德领导的政府。因此，叙利亚近8年内战中，库尔德武装与政府军“井水不犯河水”，很少兵戎相见。双方多次暗示以对话方式化解争端。

在美联社报道中，披露正与俄方和政府对话消息的那名库尔德官员告诉记者，库尔德人可望与政府方面达成协议，“因为我们都是叙利亚人”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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