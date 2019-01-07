驻里约总领馆举行领事保护总结会

人民网里约热内卢1月5日电（记者张远南、李晓骁、朱东君）当地时间1月5日，中国驻里约热内卢总领馆举行领事保护总结会。第20军警局亚历山大·罗德里格斯、旅游警局局长瓦莱里娅等里约安全部门负责人、全体领保联络员、中资企业、海外中文教育机构、留学生代表出席了会议。

会上，总领馆向评选出的6名优秀联络员及6家领保工作先进支持单位颁发奖章，并新聘4名领保志愿者。李杨总领事表示，领保机制设立已经一年，这次进一步扩大领保联络员的队伍，能为联络员们提供更大的工作便利，扩大他们的工作覆盖面。他说，过去的一年的经验证明，领保联络机制非常有效，相信领保联络机制会越走越稳。

2017年4月，驻里约总领馆聘用其管辖领区内的18名华人华侨，成立领保联络员机制。近一年内，领保联络员协助总领馆解决了多起领事保护案件，为当地华人华侨、驻外人员及中国游客提供了及时帮助。

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