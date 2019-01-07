冈比亚总统巴罗会见王毅

新华社班珠尔1月5日电 （记者郭骏）1月5日，冈比亚总统巴罗在班珠尔会见国务委员兼外交部长王毅。

巴罗表示，中国外长首次到访冈比亚，以行动体现了中方致力于发展冈中关系的诚意和决心。我9个月内两次访华，也展示了我和冈政府对发展同中国关系的高度重视和信心。中国是冈最为重要的合作伙伴，冈方对加强两国合作抱有强烈政治意愿，希望冈中关系越来越好。冈方坚持一个中国原则，将继续在联合国等多边场合坚定支持中国政府的正当立场。

王毅表示，中冈复交以来，两国关系迅速全面发展。事实已经证明，与中国复交完全符合冈比亚国家和人民的根本利益，完全符合时代进步发展的潮流，是一个正确决定。中方赞赏冈政府重申坚定坚持一个中国原则，愿与冈方不断增进互信，在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，为未来关系发展奠定更加坚实的政治基础。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 03 版）

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