端起历史望远镜把握前进大势（钟声）

■数往知来，人们尤其需要深刻把握人类发展历史规律，在对历史的深入思考中汲取智慧、走向未来

2019年，历史纪念日历历可数。巴黎和会100周年，世界经济“大萧条”爆发90周年，第二次世界大战爆发80周年……过去100年间，人类历史进程蕴藏大量经验教训。“历史是一面镜子，鉴古知今，学史明智。”习近平主席所深刻阐释的道理，对当前身处百年未有之大变局的人们具有重要指导意义。

历史不会忘却。在强权政治主导下，巴黎和会签订了以分赃为目的的《凡尔赛和约》，将国际秩序“建立在火山口上”。当时一位参会代表感叹：“我们初来巴黎时，对即将建立新秩序满怀信心；离开时，则感到新秩序比旧秩序更加纠缠不清。”此后不过20年，第二次世界大战爆发，以空前残酷的方式书写血与泪的教训：“靠拳头说话”的霸权思维、弱肉强食的丛林法则只会带来灾难与浩劫。

历史同样不会忘却。20世纪30年代，关税壁垒导致国际贸易大幅萎缩，加重了世界经济“大萧条”。走出经济危机，究竟靠什么？人类社会日益需要求索这个大命题的答案。回望第二次世界大战后的数十年历程，经济全球化成为社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果。不可逆转的发展大势一再规诫：违背历史规律，搞以邻为壑的贸易保护主义、只顾一己之私的单边主义，在一荣俱荣、一损俱损的时代潮流中得不偿失。

正如习近平主席所指出：“历史告诉我们，如果走上对抗的道路，无论是冷战、热战还是贸易战，都不会有真正的赢家。国与国只要平等相待、互谅互让，就没有通过协商解决不了的问题。”经济全球化遭遇逆风、多边主义规则遭遇挑战的时刻，更是考验人们能否作出正确抉择的时刻。只有抛弃陈旧思维，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，才能真正推动人类文明的发展进步。

人类应该永久铭记、世代传承的，是那些饱经历史长河涤荡、依旧熠熠生辉的真理。对和平的捍卫、对正义的坚守、对梦想的追求，是人类文明发展与进步的基石，也是中国百年奋斗的写照。100年前，巴黎和会的屈辱震醒了中国人，也孕育了爱国、进步、民主、科学的五四精神，凝聚起为民族振兴而奋斗的强大动力。1949年，中华人民共和国成立，中国人民从此站起来了。

“我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭，以勇敢而勤劳的姿态工作着，创造自己的文明和幸福，同时也促进世界的和平和自由。”新中国成立前夕，毛泽东同志如是正告世界。70年风云激荡，中国始终牢记初心、践行誓言。中国的发展为世界注入勃勃生机，中国道路给广大发展中国家走向现代化提供了全新的路径选择。中国摒弃了近代以来大国争霸崛起的模式，开辟了新兴大国和平崛起的先河。恰如英国剑桥大学教授马丁·雅克所评价：“中国提供了一种‘新的可能’，这就是摒弃丛林法则、不搞强权独霸、超越零和博弈，开辟一条合作共赢、共建共享的文明发展新道路。这是前无古人的伟大创举，也是改变世界的伟大创造”。

历史是人类最好的老师。“究天人之际，通古今之变”的密码就在历史中，人们需要端起历史望远镜把握前进大势。数往知来，人们尤其需要深刻把握人类发展历史规律，在对历史的深入思考中汲取智慧、走向未来。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 03 版）

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