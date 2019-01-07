“改革开放推动中国融入世界”（高端访谈）

■在从计划经济转换到社会主义市场经济体制的过程中，中国开创了一条具有中国特色的发展道路。

■中国很大，也很重要。未来40年，中国依然将是全球经济增长的引擎。

“上世纪70年代末以来，中国改革开放带动经济快速增长，这个历程完全可用‘波澜壮阔’一词来形容。”美国南加州大学经济学教授罗伯特·德克勒日前在接受本报记者采访时表示。

德克勒自上世纪80年代末从耶鲁大学获得经济学博士学位后，一直将东亚经济发展作为其研究的重要内容之一，中国改革开放进程是他多年来关注的重点。

“中国的改革开放始于农业领域，这是一个明智的决定。”德克勒认为，新中国成立初期，人民的温饱问题还没有得到完全解决，那时农业劳动力投入大，生产效率不高。改革开放后，中国以包产到户形式来改进集体经济经营管理。如果农民付出更多努力，就可以获得更多产出，新的激励机制带来了农业产出的大幅增长。随着农业生产率的提高，农业发展对劳动力数量的依赖程度逐渐降低，更多劳动力被企业吸纳，为当地和区域经济发展提供了所需的商品和服务。

“伴随着投入和产出的增加，农业企业的实力得到显著增强，其蓬勃发展也让农民家庭收入不断增加。”德克勒说，40年来，从单一公有制到公有制为主体、多种所有制经济共同发展，从传统的计划经济体制到社会主义市场经济体制再到使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，“改革开放推动中国融入世界”。德克勒认为，在从计划经济转换到社会主义市场经济体制的过程中，中国开创了一条具有中国特色的发展道路。通过在广东和福建等地设立经济特区、确立沿海开放城市等措施吸引外资、创建出口导向型企业，“中国的国际贸易蓬勃发展”。

在德克勒看来，随着中国市场开放程度不断加深，西方企业相继进入中国进行直接或间接投资，从事进出口贸易，这开启了中国本土企业与西方技术和商业实践之间的深度融合和相互学习。

“先进的商业理念融入中国经济，中国企业也开始走向海外。随着中国家庭收入的增长以及对消费品需求的不断增加，中国产生了一个繁荣的国内市场，类似阿里巴巴这样的企业创造的巨大销售额就是一个例证。”德克勒表示，过去40年，按照可比价格计算，中国国内生产总值年均增长约9.5%，从一个贫穷落后的农业国发展成为世界第二大经济体。伴随着深化改革、扩大开放的脚步，中国必将与世界进一步融合。

“中国很大，也很重要。未来40年，中国依然将是全球经济增长的引擎，我对此充满信心。”德克勒说。

（本报华盛顿1月6日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 03 版）

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