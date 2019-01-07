携手打造湄公河“平安航道”

参加中老缅泰第七十七次湄公河联合巡逻执法行动的中方巡逻艇。

本报记者 孙广勇摄

近日，记者从泰国清盛来到“金三角”水域，参与中老缅泰第七十七次湄公河联合巡逻执法行动。奔腾不息的湄公河上空分外晴朗，记者听到中方巡逻艇编队向经过的老挝、缅甸、泰国巡逻艇鸣笛致意。联合巡逻执法行动开展7年以来，湄公河流域安全合作已成为国际执法安全合作的典范。

如今，四国执法安全合作越来越密切，联合巡逻执法已实现每月一次常态化运行。本次联合巡逻执法行动中，四国采取分段巡航与全线联合巡逻的方式相结合，从中国关累港出发至老缅泰交界的“金三角”水域返航，全程500余公里。行动期间，采取定点查缉、机动查缉与联合走访相结合的方式，加大联合巡逻执法力度，打击湄公河流域走私、偷渡等跨境违法犯罪活动，确保流域安全稳定。

自2011年12月10日开展联合巡逻执法行动以来，中老缅泰四国共派出执法船艇654艘、执法队员12297人、总航程4万余公里，救助遇险商船123艘，查获毒品582.28千克，为数千艘中外船舶护航，着力打造安全稳定的“平安航道”。

来自泰国预防打击湄公河流域违法犯罪指挥中心的蒙迪中校告诉记者，泰方多部门参与联合执法，水面有清盛水警的巡逻艇，陆地上部署了清盛警察局的警力。此外，还有帕莽军营湄公河水上部队的支援。缅甸方面则派出万崩水警分局的巡逻艇和大其力警方在河面和陆地巡逻，“以前‘金三角’水域是真空地带，非法分子活动猖獗。如今有四国人员联合执法，保障了湄公河的正常航运安全和沿岸安宁”。

除了开展航道上的巡逻外，四国还加大了对沿岸的安全管控，并在中国旱泉滩、老挝孟莫、班相果设立联络点，由中国警察与老挝人民军共同驻守。长期在湄公河上跑船的一位船长对记者说：“四国联合巡逻执法编队在，我们跑船就放心，感谢四国联合执法为湄公河带来了安宁！”

在湄公河4000多公里的河道上，从中国景洪到泰国清盛港的一段航运最为繁忙，大量物资在中国、缅甸、老挝、泰国之间运输往来。清盛海关关长蓬萨告诉记者：“2018年清盛港进出口货物额近200亿泰铢（1元人民币约合5泰铢），湄公河运输对沿线意义重大。”

清盛港务局局长素拉纳告诉记者，联合巡逻执法保障了湄公河上安全的运输环境，以前河上最大的是350吨级的货船，目前500吨级的大船逐步增多。泰国政府投资建设的清盛新港也开始运营，并从传统的散装改进为集装箱运输，“政府和船主增加投入，就是因为对湄公河安全有信心，湄公河航运一定会越来越繁荣”。

（本报曼谷1月6日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 16 版）

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