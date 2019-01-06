原标题：白宫与民主党磋商未果 美政府“停摆”继续

新华社华盛顿1月5日电（记者孙丁 熊茂伶）美国白宫和国会民主党5日各派代表就修建美国和墨西哥边境隔离墙拨款等问题举行磋商，但并未取得实质性突破。这意味着已超过两周的美国联邦政府“停摆”还将继续。

据副总统彭斯办公室在会后发布的通报，双方未能就具体拨款数额进行深入对话，但同意6日下午继续会面。

美国总统特朗普5日在社交媒体上说，当天的磋商“没有取得太多进展”。特朗普还重申了修建边境墙的诉求。他透露，将于6日前往戴维营与白宫高级官员就边境安全等议题举行会议。

除了彭斯，白宫高级顾问库什纳、白宫办公厅代理主任马尔瓦尼、国土安全部长尼尔森当天出席了与国会民主党代表的磋商。民主党方面要求特朗普政府以书面形式具体描述国土安全部的预算需求。

在美墨边境修建隔离墙是特朗普当年竞选总统时的核心承诺之一。他认为边境墙对遏制非法入境行为、打击人口贩卖和毒品走私等至关重要，但民主党人一直指责边境墙低效、多余且昂贵，并提倡利用无人机、传感器等科技手段加强边境安全。

由于白宫与国会两党在美墨边境隔离墙修建问题上分歧严重，各方未能就政府拨款法案达成一致，约四分之一的联邦政府机构从去年12月22日凌晨开始陷入停顿，约80万联邦雇员工作受影响，迄今已持续15天。特朗普日前表示，如果民主党不同意修建边境墙的拨款要求，他已做好让“停摆”持续数月甚至数年的准备。

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