原标题：新西兰：无人机扰航频发 民航企业呼吁加强监管

新华社惠灵顿1月6日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰民航局6日发布的数据显示，2018年新西兰境内有至少25万架无人机在飞行，无人机对载人飞机袭扰案例正在大幅上升。民航企业就此呼吁加强对无人机的监管。

据统计，2014至2018年5年中，无人机与载人飞机险些碰撞事故报告共36起，因无人机造成机场航班延误等案例更是不胜枚举。2018年发生10起险些碰撞事故，仅次于2015年的11起。

奥克兰警官吉姆·威尔逊说，任何一起抵近遭遇事故都可能酿成一个重大的航空悲剧。

在新西兰，无人机不仅多，而且飞得高。2018年，奥克兰附近就发生一起大型无人机在400米高度与夜巡直升机险些碰撞案例。

以新西兰航空公司和奥克兰机场为首的民航企业因此呼吁更加严厉的无人机相关立法和执法。根据现行法规，违规操作无人机可被罚款5000新西兰元（约合2.3万元人民币）。奥克兰机场则计划在跑道尽头安装专门探测无人机的雷达，以确保在方圆9公里和高度500米空域内随时监测到无人机。

专业无人机运营商菲利普·索拉里斯认为，无人机乱象主要是因为个人娱乐用户太多，其中包括很多外国游客和未成年人。他们随意飞行，根本不了解当地航空法规。

目前，索拉里斯所在公司正致力于开发无人机空中交管系统，实质性的改进措施包括，要求对无人机操纵者的年龄和资质做出更明确限制，要求无人机制造商为空管部门提供内置定位标记，让空管人员随时知道周围所有无人机的位置和状态。

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