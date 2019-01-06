原标题：“改革开放让中国改变面貌”——访中国改革友谊奖章获得者格里希之子伯恩特

新华社德国波恩1月5日电 专访：“改革开放让中国改变面貌”——访中国改革友谊奖章获得者格里希之子伯恩特

新华社记者张远 李萌

金质奖章、蓝色绶带、红皮证书，这是伯恩特·格里希给父亲威尔纳·格里希从中国领回的又一份纪念。在庆祝改革开放40周年大会上，中国国企聘请的首位“洋厂长”格里希获得中国改革友谊奖章。伯恩特代已去世的父亲领奖。

1984年，时年64岁的退休工程师格里希前往武汉柴油机厂担任技术顾问，后任厂长。当时，“洋厂长”在中国是一则令人意外的新闻。

伯恩特将这枚奖章放置在客厅里父亲半身小铜像前，旁边还摆放着格里希在中国任职时获得的奖状、嘉奖证书和中国友人赠予的纪念品。比照今夕，伯恩特感慨中国面貌的巨变。

“这一时刻令人动容。我从没想过，我的家庭能参与到这一历史的进程。”伯恩特5日在接受新华社记者采访、谈到庆祝改革开放40周年大会大屏幕展示格里希的照片、宣读他的事迹时说。

伯恩特至今仍记得父亲告诉家人将前往武汉时的情景。“我们每个人都替他忐忑，中国遥远陌生，不知他会碰到什么事。”

伯恩特回忆说，父亲提及武汉岁月时多是关于工作生产，他自己跑车间抓劳动纪律，抓产品质量，为厂内管理人员敷衍而发脾气。父亲曾为武柴写过26万字的建议，打破平均主义，以劳动强度和专业技能水平发放岗位工资。在当时中国较为保守环境下，允许一名德国人主导工厂管理，可以看出中国改革开放的决心和魄力。

伯恩特说，父亲也提及那时艰苦的生活条件。在武柴，他的宿舍没有暖气，窗外都是厂房废料。“再看看今天的武汉，城区扩大，市容整洁，比柏林还要干净，变化大得不可想象。”

格里希在武柴担任两年厂长，他对产品质量的要求堪称“严苛”，被称为“质量先生”。武柴这家老国企也得以扭亏为盈，产品销至东南亚多个国家。格里希2003年去世。为纪念格里希，武汉市2005年在武汉和德国杜伊斯堡两市，分别竖立了格里希的半身铜像。

在伯恩特看来，父亲在武柴的经历是改革开放中国提升工业产品质量的一个缩影。经过几十年的技术革新、管理优化，中国企业与当年不可同日而语，中国制造的产品质量获得极大提升。

伯恩特说，中国人总是提到向德国学习先进经验。而今天，不少事情已经轮到德国要向中国讨教学习。“对比我们两国的铁路系统，你们高速准时，我们故障多又误点多。”

谈到在庆祝改革开放40周年大会上，中国领导人宣示将改革开放进行到底的坚定决心时，伯恩特说，在眼下民粹主义、保护主义在全球抬头的背景下，中国做了明智的决定。“改革可以让国家继续进步，开放则可为世界创造更多共赢机会。”

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