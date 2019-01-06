原标题：乌干达中资企业看好中乌合作广阔前景

新华社坎帕拉1月5日电（记者张改萍）乌干达中资企业商会5日在乌首都坎帕拉召开2018年度会员大会暨换届选举会议。在乌中资企业表示，随着一批新的合作项目的逐步落实，中乌合作前景广阔。

中资企业商会会长单位代表、中国交建乌干达有限公司副总经理李金成表示，过去一年里，中资企业商会积极搭建交流会、论坛等交流平台，深化中资企业与乌政府部门间的沟通交流；同时，商会及各会员单位热心当地公益事业，通过多种形式履行企业社会责任，彰显中资企业风范。

中国驻乌干达经济商务参赞赵秀芬说，2019年是中非合作论坛北京峰会成果落实的开局之年，中国援建的一批重点项目将陆续竣工，中资企业投资设立的工业园区将陆续开花结果，新的合作项目也将逐步落地，中乌合作面临更广阔的未来。

赵秀芬同时指出，商会应加强行业自律职能，从整体上维护中资企业在乌利益，成为中乌合作的“好助手”。

乌干达中资企业商会成立于2008年，现有121家会员单位，涵盖工程承包、能源、工业园、制造、物流等行业。

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