原标题：民主党人出任防长？特朗普一口否认：“假新闻”

美国总统唐纳德·特朗普4日否认正在考虑让前民主党籍联邦参议员吉姆·韦布出任国防部长，斥责美国媒体报道是“假新闻”。

美国《纽约时报》3日援引消息人士的话报道，特朗普政府正考虑让韦布出任防长，副总统迈克·彭斯和白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼已经着手与韦布接触。一名国防部高级官员披露，白宫内部近期频繁提及韦布。

特朗普4日经由社交媒体“推特”发声：“我确信吉姆是个不错的人，但我不认识他，与他素未谋面。”

原国防部长詹姆斯·马蒂斯2018年12月20日递交辞呈，打算2019年2月底离任。然而，特朗普2018年12月23日宣布，由国防部副部长帕特里克·沙纳汉2019年1月1日出任代理国防部长，马蒂斯不得不提前走人。

美国媒体报道，马蒂斯与特朗普嫌隙颇深。特朗普不顾白宫顾问和美国军方反对，2018年12月19日宣布准备从叙利亚撤军，促使马蒂斯离职。

特朗普4日在推文中说：“帕特里克·沙纳汉是代理国防部长，他现在干得不赖！”

韦布现年72岁，在罗纳德·里根政府出任过海军部长，一度是共和党成员，2006年转投民主党，2007年至2013年作为民主党人出任弗吉尼亚州联邦参议员。他曾在海军陆战队服役，参加过越南战争。

另外，韦布2015年7月宣布参与竞争民主党总统候选人提名，同年10月退出，由希拉里·克林顿赢得候选人资格。2016年总统选举中，特朗普击败希拉里，成为美国第45任总统。

《纽约时报》报道提及，阿肯色州联邦参议员汤姆·科顿、南卡罗来纳州联邦参议员林赛·格雷厄姆和前密苏里州联邦参议员詹姆斯·塔伦特是潜在防长人选，三人皆为共和党籍。特朗普没有对这一说法作出回应。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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