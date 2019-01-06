原标题：建墙费谈不拢 特朗普与民主党拉锯 共和党内有分歧

美国联邦政府部分机构关门持续两周，总统唐纳德·特朗普4日与国会两党领袖在白宫再次闭门磋商。只是，双方依旧各说各话，磋商毫无进展。

特朗普事后告诉媒体记者，为落实边境墙计划，他不惜让政府关门“数月甚至数年”。他威胁动用总统权限，以宣布国家紧急状态方式绕过国会，直接建墙。

【谈了又谈还得谈】

特朗普当天与国会共和党和民主党领袖在白宫时局值班室闭门磋商，持续大约两个小时。美联社报道，磋商没有结果，双方不欢而散。

白宫稍后发布消息，说特朗普责成副总统迈克·彭斯、白宫高级顾问贾里德·库什纳和国土安全部长科斯特珍·尼尔森本周末与国会方面“接着谈”。

一名不愿公开姓名的知情人士告诉路透社记者，特朗普开场白至少讲了15分钟，坚持要民主党同意国会拨巨款建墙；现场气氛“时而激烈”，两方都不肯让步。

参议院民主党领袖查克·舒默在场，事后告诉媒体记者，民主党要求特朗普早日结束政府停摆状态，但“他（特朗普）说会让政府在相当长一段时间内保持关闭，可能数月，甚至数年”。

特朗普后续在白宫玫瑰园举行记者会，说他告诉民主党人，政府停摆状态可能持续更长时间，只是他“不希望那样”。

一名记者问，是否考虑宣布国家紧急状态，以落实建墙计划。特朗普给予肯定回答：“是的，我考虑过。如果我想，我可以这样做……这是达成目标的另一种方式。但如果我们能够经由谈判达成，我们会试一试。”

美国总统通常只在战争时期宣布国家紧急状态。美联社报道，如果特朗普想借由这一“捷径”绕开国会，可能面临法律挑战。

参议院军事委员会成员、民主党人杰克·里德说：“为避开国会批准，宣告捏造的国家紧急状态，这样做不对。”

【共和党内有分歧】

值得一提的是，参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔参与磋商后离开白宫，没有出现在记者会上。他的助理说，麦康奈尔“不知道”事后有媒体采访，否则会参加。

特朗普的记者会上，记者问及麦康奈尔为什么没有出现，是否暗示他与总统之间有罅隙。特朗普回应，说麦康奈尔回参议院处理事情，“因为他掌管着参议院”。

《华盛顿邮报》注意到，麦康奈尔在最近几轮磋商中似乎作壁上观，让民主党领袖直接与特朗普沟通。

两名不愿公开姓名的官员说，麦康奈尔不满特朗普出尔反尔。共和党12月推动一项旨在避免政府关门的短期拨款法案，特朗普原本点头，后又反悔。麦康奈尔私下向同僚抱怨，特朗普作为谈判伙伴“极不靠谱”。

参议院民主党领袖舒默4日敦促麦康奈尔有所作为。舒默说，如果麦康奈尔和其他共和党议员继续袖手旁观，“特朗普能让政府长时间关门”。

他说：“总统需要有人干预。这事，只有参议院共和党人做合适。”

特朗普先前坚持要求国会拨款50多亿美元修建美墨边境隔离墙，遭到民主党强烈反对，包含建墙费用在内的政府拨款法案因而无法通过。美国联邦政府四分之一机构从去年12月22日起关门，80万联邦政府雇员受到波及。

美国新一届国会3日履职，重新执掌众议院的民主党人当天推动众议院通过不含建墙费用的政府拨款法案，但白宫和参议院共和党领袖明确表态反对。（王宏彬）（新华社专特稿）

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