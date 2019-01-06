日本东京寿司店老板天价拍下金枪鱼 价值2000多万元

人民网讯 据BBC报道，日本东京筑地市场去年10月关闭，由丰洲市场取而代之。5日，该市场开市并举行首次新年拍卖会，一条巨型蓝鳍金枪鱼，以3亿3000万日元(约2104万人民币)天价成交，创下新纪录，得标者是一名寿司连锁店老板。

日本寿司连锁店老板木村清（Kiyoshi Kimura）买下的这条重达278公斤蓝鳍金枪鱼，因为过度滥捕濒临灭绝危机。木村清表示，2013年时他花了1亿5540万日元买下当年的蓝色金枪鱼王，这次价钱是当年的两倍。木村青连续七年蝉联这个市场新年拍卖王的称号。

据了解，很多日本批发商和寿司店都会在新年拍卖会上，以高价买下高级鱼类。拍卖会后，木村清向新闻界表示：“我买到一条很好的金枪鱼。”他表示，该鱼的价钱比他原本预期的还要高，但他希望顾客能吃到最好的金枪鱼。

（老任）

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