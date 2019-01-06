波兰5位花季少女庆生玩"密室逃脱" 遭遇火灾不幸丧生

人民网讯 据法新社报道，波兰政府官员5日表示，波兰北部柯斯沙林市（Koszalin）一处密室逃脱体验的房间不幸发生火灾，导致5名少女丧命，当时这群女孩正在游戏庆祝生日。还有一名男子受重伤。密室游戏遭致火灾细节没有透露。

波兰内政部长布鲁辛斯基（Joachim Brudzinski）告诉TVN24电视台，这场悲剧的受害者是15岁的孩子们，这群女孩正在庆祝生日。

消防当局发言人库比亚克（Tomasz Kubiak）证实死者全是女性，他告诉法新社，一名严重烧伤的男子被送到加护病房。当地警方新闻人员柯西契（Monika Kosiec）告诉记者，这名受重伤男子据信25岁。

据报道，最早的真人密室逃脱游戏可追溯至2006年。真人密室逃脱游戏在全球各地都很受欢迎，玩家会被锁在密室长达一个小时，并要解开房间内一连串的线索和谜语才能逃生。

（老任）

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