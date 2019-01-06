泰国东部第十二届华文学术大赛落下帷幕

人民网曼谷1月5日电（记者孙广勇）1月5日，由泰国东方大学孔子学院、泰国华文民校协会、泰国东部华文民校联谊会主办的第十二届华文学术大赛在芭提雅明满学校举行，泰国东部14所华文学校近300名学生参加了本次比赛。

本届比赛共有8个大项16个小项，参赛选手年龄涵盖小学至高中。考虑到不同年龄段学生的汉语水平和年龄特点，大赛组委会针对不同年龄阶段的参赛选手设置了不同的比赛项目：小学1至3年级讲故事比赛，高中综合能力比赛……学生依据其自身的优势，全方位地展现汉语风采。

参赛选手对这次比赛表现出了浓厚的兴趣，并做了精心的准备。来自北榄公立培华学校的小品《哪吒闹海》，获得了本次比赛小品小学组冠军。哪吒的扮演者庄访云同学生动精彩的表演获得了现场观众的热烈掌声。她说，她今年三年级，已经学习汉语三年了。为了本次比赛她和自己的伙伴一起排练了三个月。今天得到冠军，她很开心，并表示，明年还会继续参加华文学术比赛，提升自己的汉语，争取再拿一个冠军。

罗勇光华学校的汉语教师唐白翎作为高中综合能力项目的辅导老师则表示，在综合能力项目中，即兴演讲是学生们普遍存在的弱项和拉分环节。她认为造成学生即兴演讲能力薄弱的原因主要是学校教育对口语训练的忽视。同时因为该项目本身难度较大，准备内容较多，这对很多学生来说也是一个不小的考验。

泰国东方大学孔子学院中方院长章毓林表示，泰国东部华文学术大赛为泰国东部的学生提供了学习交流和进一步深入了解中国文化、提升汉语水平的良好平台，已成为泰国东部各华文学校每年共同的品牌赛事，它也是各华文学校切磋汉语教学成果的大舞台。从这次的比赛来看，参赛选手，尤其是低年级选手们的汉语口语、听力能力越来越强，充分说明教学效果在不断提高。东方大学孔子学院将一如既往支持赛事的举办，同时也会进一步加强与泰国东部各华文学校的交流合作，共同促进泰国东部地区华文教育事业发展。

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