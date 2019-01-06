美国加州枪击案造成3死4伤

人民网洛杉矶1月5日电（记者王如君）美国加利福尼亚州托兰斯市4日午夜发生一起恶性枪击案，已造成3人死亡、4人受伤。

据美联社报道，枪击事件发生在离洛杉矶不远的托兰斯市的一家保龄球馆内。据当时在场的29岁汉默德说，4日接近午夜时分，保龄球馆内枪声大作，许多人惊慌失措跑了出来。他拉着侄子往外跑的时候，至少听到了15次枪声。4日23时54分，警方接到报警后赶到现场，发现球馆内有多人中枪。3名男性被宣布死亡，4人受伤，其中两人伤势严重被送往医院治疗。警察已封锁了保龄球馆附近区域，对案件展开全面调查。

枪击事件向来是美国严重的社会问题，如何控枪一直在美国政界挣执不下。2017年10月1日，一名枪手在拉斯维加斯的音乐会上向人群扫射，致使58人丧生、500余人受伤。2018年11月7日深夜，美国加利福尼亚州千橡树市一家酒吧内发生枪击事件，造成13人死、18人受伤。据统计，2018年全年美国发生了枪击事件近49000起。枪，是长期困扰美国社会的一大难题。

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