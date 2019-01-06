美国民主党接管众议院 政府停摆能否终结？

原标题：美国民主党接管众议院政府停摆能否终结？

据美联社消息，在联邦政府部分停摆持续的阴影下，美国第116届国会于当地时间1月3日正式走马上任。

3日中午，美国会启动换届程序。在众议院，民主党提名人南希·佩洛西当选新一任议长，共和党提名人凯文·麦卡锡成为众议院少数派领袖。其后，佩洛西及所有新加入的众议院议员宣誓就职。在参议院，副总统迈克·彭斯为新加入参议院的34名议员主持宣誓就职仪式。至此，民主党接管众议院，共和党继续控制参议院。《华尔街日报》称，这是美国现代史上首次在政府停摆期进行国会换届，新国会将为2020年大选年带来更多的不确定性。

首位女性众议院议长

即将79岁的南希·佩洛西是21世纪最具权力的女性政客之一。作为5个孩子的母亲、9个孩子的祖母，佩洛西多次创下美政坛历史纪录。

佩洛西1940年3月26日出生于美国政治世家，多年来一直热衷于民主党的政治活动。1987年，佩洛西成功当选国会众议院议员，并于2006年成功当选众议院议长职位，也成为美国历史上首位女性议长。

2011年1月卸任议长职位后，佩洛西继续担任国会众议院民主党领袖。2018年中期选举后，佩洛西以压倒性多数被提名为下一任众议院议长候选人。

据美联社，佩洛西不仅是美国历史上首位女性议长，也是少数几位多年后再次担任这一职位的官员，上一次出现这一现象还是在半个多世纪以前。

据美国有线电视新闻网，佩洛西在就职讲话中称，“我们带着对未来满满的希望与信心，带着对面前挑战深深的谦逊和祈祷进入这个新国会”，承诺将“重建美国绿色、现代的基础设施”。佩洛西称，“我们的国家处于一个历史性的时刻”。

年轻、多样化的国会

美国2018年中期选举之后，一个年轻的、多样化的国会就成定局。在此次中期选举中，女性、LGBT、有色人种、少数族裔等“少数派”开始进入美国政坛，创下多项纪录。

据罗格斯美国妇女与政治研究中心统计，在新一届国会535个席位中，女性占127个席位，占比高达24%。其中民主党106人、共和党21人。

此外，本届国会的种族多样化在美国政坛中也是前所未有。首先，两位穆斯林女性议员首次进入国会，两人都有移民背景；其次，两位美国土著女性首次进入国会，马萨诸塞州、康涅狄格州的国会代表也首次花落黑人女性；另据《国会山报》，随着9名新西班牙裔议员进入国会，本届国会的西班牙裔议员数将增加至37人，成为国会历史上的最大西班牙裔团体。

在政治经验上，第116届国会也是最不具政治经验的一届。据布鲁金斯研究员统计，在新加入本届国会的议员中，仅有32%具有州级执政经验，15%具有当地政府执政经验。

政府停摆或将继续

民主党接管众议院的当天，第一时间通过了一项政府预算协议，试图结束已经持续13天的联邦政府部分停摆。

据《华盛顿邮报》，众议院当地时间周四晚以241-190的票数通过了一项包含六项法案的预算协议，将支持停摆的政府部门至9月30日；以239-192的票数通过一项短期协议，支持国土安全部以当前等级运行至2月8日。但协议并未包含特朗普要求的50亿美元修墙资金。

在众议院投票中，除民主党人外，部分共和党议员也对该协议投了支持票。在参议院，至少2名共和党议员也与共和党领导人和特朗普产生分歧，他们认为，即使民主党提出的协议中不包含修墙资金，也到了结束政府停摆的时候了。

但参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔多次表示，他不会通过一份特朗普不会签署的预算协议。麦康奈尔周四在接受福布斯新闻采访时表示，民主党控制的众议院只是在利用这一平台实现其政治诉求，而非真正地去解决问题。

白宫方面周四发布声明称，“政府坚定地与国会合作希望结束政府停摆，但无法接受一个为一些无所谓的项目提供不必要的资金，却忽略国家的紧急边境安全需要的方案”，直接表达了将否定众议院预算协议的态度。

特朗普本人多次表示，“没有边境墙就没有真正的边境安全”，指责民主党不支持修墙“都是为了政治”。据新华社报道，当地时间周五举行的第三次白宫会议上，特朗普再次未能与国会领导人就修墙资金达成一致。特朗普表示，他已做好准备让联邦政府部分停摆持续数月甚至数年。

中国社科院美国所研究员刘卫东在接受新京报记者采访时表示，美国联邦政府关门进入第二周，目前的僵局在于，特朗普为了维持自己在共和党中“言出必行”的形象，实现自己的竞选承诺，不会在修墙问题上轻易妥协；而民主党也不会在这一问题上顺从于他，因此民主党的这个协议很难通过。为了打破僵局，特朗普和民主党可能都需要做出一定的让步才行。

特朗普迎“分裂政府”

除了因政府预算协议导致的政府停摆外，国会换届后，特朗普或将面对更多的“麻烦”。新一届国会上台后，白宫有个共和党总统特朗普，参议院继续由共和党控制，众议院则由民主党控制，特朗普将正式迎来一个“分裂的政府”。分析人士认为，这或将成为特朗普总统生涯的一个“分水岭”，他将再难“为所欲为”。

据美国有线电视新闻网，民主党接管众议院后，将利用众议院的权力对特朗普及其他政府成员展开调查，此外在“通俄门”调查、移民、医保等敏感议题上对特朗普发起挑战。

而参议院也不让特朗普“省心”。新任参议员米特·罗姆尼在正式上任前两天，在《华盛顿邮报》发表评论，犀利指责特朗普任内的行为。此外，随着政府停摆持续，部分共和党参议员也开始对特朗普的策略表示不满。

刘卫东分析称，民主党接管众议院后，将更加坚定地对特朗普形成对抗。虽然他们第一时间通过协议希望结束政府停摆，但对于政府停摆他们并不在意，因为政府并不是在他们手里关门的，因此他们不会为了政府开门而向特朗普妥协。

美国全国广播公司分析称，随着2019年来临，美国的政治议题正式转向2020年大选。而随着国会进入分裂时代，当前的政府停摆乱局一定程度上也代表了特朗普剩下两年的任期。

新京报记者 谢莲

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