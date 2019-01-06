寻访沙普尔一世巨型石像

寻一个熟悉的情境吧，用古都西安比附伊朗南部最大城市设拉子，差相仿佛。在陕西省会周边，西周之丰京镐京、秦之咸阳、汉之长安等历代王朝都邑遗址犹存，可供今人访古凭吊。设拉子又何尝不是？2018年春，我初访伊朗前，先用网络地图神游，从屏幕上俯瞰这座名城，仿佛是一个三角形的中心：其东北50公里开外是鼎鼎大名的波斯波利斯——波斯第一帝国阿契美尼德王朝的大都会；其正南110公里的菲鲁扎巴德，是波斯第二帝国萨珊王朝开国之君阿达希尔一世兴建的都邑；其西北120公里处，则是萨珊帝国另一处重要都邑比沙普尔。

比沙普尔，中文著述鲜少提及，却正是我来到设拉子后寻访的第一处名胜。文献记载此城始建于公元266年，由萨珊帝国第二位皇帝沙普尔一世兴建。沿用至公元651年萨珊帝国覆灭时，比沙普尔的地位仍很重要，直到10世纪后才逐渐荒废。广义的比沙普尔，除去古城遗址外，尚有一大名胜，便是矗立于一座溶洞中的沙普尔一世巨型石像。

旅行指南之类的书把这座石像称为“伊朗最令人惊艳的考古遗址”。何以有如此高的评价？带着越来越重的好奇心，在抵达伊朗后的第二个清晨，我便乘车自设拉子出发，一路西行，翻越犹存残雪的高山，近两小时后来到沙普尔河与通往卡泽伦的公路交会处。公路西侧是比沙普尔古城遗址，东侧有两山南北对峙，沙普尔河穿流其间，北山临河处，是萨珊帝国早期摩崖石刻。观望南北两山，顿时联想到《荀子·强国》所言：“其固塞险，形势便，山林川谷美，天材之利多，是形胜也”。何谓形胜？双山耸立犹如对开的大门，牢牢扼守要冲，占据险要地势，真有“一夫当关，万夫莫开”的大气魄。

我乘坐的车由此驶离大道，径向东穿“门”而入。峡谷内的乡间公路依沙普尔河南岸修砌，砂石路面起起伏伏。颠簸大约4公里后，过桥北上，行抵北山脚下尽头，离那号称伊朗最令人惊艳的古迹愈发近了。我下车抬头仰望，只见数百米高的崖面上，分布有大小洞口若干，近绝顶处有颇大者。在那洞口处，更有一面伊朗国旗猎猎飘扬。司机米拉德告诉我，沙普尔一世巨型石像就在那方洞中。

《桃花源记》云：“便舍船，从口入。”我似那渔人，便舍车，从羊道登山。目测停车处至那方洞口，直线距离约莫三四百米，但小道逶迤，曲折向上竟有两公里之遥。一路行来，路边偶见荆棘灌木，间有三五山羊为群照面。它们或近或远，领头者上下跳跃，其项下铃铛也因之发出或悠扬或急促的金属声响。这泠泠之声打破了峡谷恒存的寂静，也宛若微微清风，拂去我心中的焦促。

歇息时转头俯瞰脚下的沙普尔河峡谷，河畔田野尽被绿色点染，与两面荒芜枯寂的大山崖壁形成鲜明的视觉反差。司机米拉德说，那绿色多是橙树，“法尔斯省的橙子在我们伊朗是最有名的”，言语间不经意地流露出一份自豪之情。大约40分钟后，抵至洞口正下方，攀铁梯而上，终于来到了数月来令我朝思暮想的目的地。眼前这方溶洞洞口背北面南，甚是开阔高敞。洞口为第一级台地，以此为水平面，向下3米多为第二级台地。从洞口入内30多米，在第二级台地正中，伫立着萨珊帝国第二位皇帝沙普尔一世的巨型石像。

沙普尔一世，大约出生于公元215年。伊朗史书记载，萨珊帝国开国君主阿达希尔一世认定沙普尔是自己所有子嗣中“最温和、最聪明、最勇敢、最能干的人”。他确实勇敢、能干，竟然在公元260年活捉了罗马帝国皇帝瓦勒良。对于西方人来说，罗马皇帝被异族宿敌俘虏是一种耻辱。在作家盐野七生的笔下，这不啻是时代转捩的里程碑：那个自诩不朽的帝国行将末路，帝政时期即将走向尾声，罗马该何去何从？而对于伊朗人来说，这是波斯第二帝国辉煌灿烂的开篇：国祚始自公元224年的萨珊帝国，此时国力蒸蒸日上，犹如初升的朝阳，传奇将一直书写到400多年后的651年，才会宣告终结。

眼前这尊表现传奇君王的石像高近7米，肩宽约2米。如此庞然大物，何以伫立于百丈绝壁上的巨大溶洞中？难怪有学者认为是雕刻师利用溶洞内的天生石笋巧施妙手而成。此时已接近正午，弥散进洞内的阳光照亮了这天然的偌大厅堂。借着早春和煦的光，我仔细端详石像，它通体泛着冰冷冷的幽幽色泽，青灰的材质确与洞体崖壁相类。

历经近1800年风霜，这尊沙普尔一世巨型立像虽然已双臂大部缺损，但其两手叉腰，挺身直立，睥睨天下的气概依然不减分毫。石像下身合裆长裤，上身窄袖贴身短衣，是典型的“胡服”装束。虽然胸前腰际的佩饰已然漫漶不清，但健硕的胸肌线条依旧轮廓分明，杀伐果决的刚猛威仪也呼之欲出。巨像头戴火焰状王冠，连鬓络腮八字胡须，眉宇分明。最引人注目的莫过于头发分为左右各四股，如波浪般向两侧延展，八绺卷发的末端无一例外都编织打结成蜗牛似的盘曲形状。艺术史家认为，这种发型亦见于公元260年后雕刻的沙普尔一世摩崖浮雕像上，因此推测这尊巨型立像应该雕凿于沙普尔一世的统治末期。

沙普尔巨像的造型与出土于印度鹿野苑、公元123年雕造的巴拉菩萨颇有相似之处：线条硬挺，气质古拙，与希腊—罗马系统的造像风格大异，也许这是古代印度与伊朗之间艺术交流的一个例证吧。我又观察石像两侧的岩壁，明显经过人力平整，但其上并无浮雕痕迹。在巨像身后不远处，有考古学者发掘的探方，更远处则幽暗深邃，遥不可测。看守人告诉我，专业探洞者已经深入6公里，尚未找到洞穴的尽头，并言当地传说认为沙普尔一世暮年战败，退入洞中，从此销声匿迹，再无音信。

19世纪初，欧洲探险家来到比沙普尔，进入“沙普尔溶洞”探秘。当时他们看到的石像已经向右侧折倒在地。但一经披露，这尊巨像还是马上轰动欧洲，被认定为西亚中东地区最重要的古代造像遗存，也是萨珊帝国400多年间独一无二的杰作。说到巨像的倒掉，有学者认为是一场地震所致，也有人认为是在萨珊帝国灭亡时被敌人拉倒的。1957年，当时的伊朗政府把沙普尔一世巨像重新树立起来，同时花费半年时间，修通了从比沙普尔到溶洞山脚的简易公路，又建造了登山小道与进洞铁梯。

2018年7月初，包括这尊巨像在内的“萨珊帝国考古景观”被正式列入《世界遗产名录》。知道这个消息时，我在北京，打开网络地图，重新神游这片令人惊艳的土地。

《 人民日报 》（ 2019年01月06日 07 版）

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