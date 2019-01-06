■精细化管理设备，保证设备良好运行。精细化管理人才，优秀员工可以提升等级，获得更好的待遇。

■“除尘设备的正式使用结束了困扰林登居民近一个世纪的粉尘污染问题。”

从圭亚那首都乔治敦驱车向南约两小时，就到了圭亚那第二大城市林登。这是一座因矿而生的城市，是圭亚那铝土的重要产地。林登有一座百年老矿，虽然矿主换了又换，但亏损一直不断。2006年，来自中国重庆的博赛矿业集团接手老矿，一年便扭亏为盈。

博赛圭亚那公司总经理余籽锐告诉本报记者，欧美公司选购设备时常忽略其适用性，当地工人又因经验不足而操作不当，导致停机影响生产。博赛接手铝矿后，总结前者经验教训，采用精细化管理：无论是沿用的欧美设备还是采购的中国设备，都会请专家现场培训工人，保证设备良好运行。

在选人用人上，博赛也实行精细化管理：每个车间都配备主任、大班长和班组长；员工分为9个等级，优秀员工可以提升等级，获得更好的待遇。“这些措施极大地激发了员工的积极性，机会就摆在那里，只要努力奋斗就能抓住它。”博赛公关部经理瓦妮莎向记者介绍道。

进入矿区的加工区域，只见传送带一刻不停地传送着原料，回转炉里闪着通红的火光，两个较新的烟囱里冒出近乎白色的烟雾。“这个百年老矿过去一直没有安装除尘设备，粉尘直接排放到空气中。博赛接手之后，花费800万美元加装了除尘设备。”余籽锐带着记者边走边看，记者身上几乎没有粉尘。2012年除尘设备投产时，圭亚那时任总理海因兹出席典礼并致辞：“除尘设备的正式使用结束了困扰林登居民近一个世纪的粉尘污染问题。”

如今，博赛有600多名当地员工。“林登人口不超过5万，我们解决了600多个家庭的生计问题，按一个家庭6口人算，林登约7%的民众依靠我们企业生活。”瓦妮莎告诉记者，“这还没有算上与我们有联系的企业，比如设备供货商、周边的五金店、配件店，甚至办公用品店等。一个企业把整个城市的经济都带动起来了。”

博赛不仅为当地创造了经济效益，还凭借和政府与民众的良好互动，打造出了一个和谐的“企业社区命运共同体”。

林登失业率很高，年轻人的就业问题成为当地政府关注的重中之重。当地政府推出“学徒计划”，鼓励企业与学校紧密联系，共同发展。“从2011年开始，我们每年从当地招收约20个年轻人，在我们这里工作两年，学习机修、电气等。培养结束后，两方双向选择。一般他们都很愿意留下来。”余籽锐说。

现在博赛维修部的车间班长，有好几名是当年的学徒，经过七八年的努力有了今天的成绩。凯文是博赛2011级的学徒，现在是博赛矿山维修部大修车间机修班长，负责挖掘机等重型机械设备的日常检修。他说：“感谢博赛给予林登年轻人实现人生价值的机会。”

为了回馈当地，博赛还设立了“圭亚那博赛奖学金”，至今已举办了11届，超过600名学生获得奖励。博赛此举赢得了圭亚那政府和民间广泛好评。2016年，博赛被当地政府授予年度“制造企业最佳表现奖”。

2016年林登开采铝土100周年时，博赛向林登市捐赠了一座拱门，如今它已成为城市地标，常有游客和新婚夫妇在那里拍照。林登市内还有一条连接当地两大社区的公路，也是博赛投资建设的，被命名为“博赛大道”……林登这座城市和博赛已密不可分。林登市副市长白求恩感叹：“我们希望林登纪念铝土开采下一个百年时，博赛还在这里。”

（本报乔治敦电）

《 人民日报 》（ 2019年01月06日 03 版）

(责编：袁勃)