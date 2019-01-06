布基纳法索总统卡博雷会见王毅

新华社瓦加杜古1月4日电 （记者肖玖阳）1月4日，布基纳法索总统卡博雷在瓦加杜古总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

卡博雷重申，布方承认世界上只有一个中国，致力于在一个中国原则基础上发展和加强同中国的双边关系。布方感谢中方为布发展经济和改善民生给予的帮助，布人民对布中关系的未来充满希望。感谢中方支持布等萨赫勒国家维护地区和平安全的努力，希望在这方面继续得到中方支持。愿同中方加强沟通，共同维护非洲等发展中国家的利益。

王毅表示，总统先生审时度势，排除干扰，作出同中国恢复外交关系的重大决策，得到布基纳法索人民一致支持，也在非洲大陆受到广泛欢迎。历史将证明，中布复交的抉择完全正确，完全符合布国家和人民的根本和长远利益。双方应在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持。相信布方将继续坚持一个中国原则，中布复交为中布合作奠定了政治基础，中方将根据布方需要，在经济、民生、卫生、教育等领域提供力所能及的帮助。愿与布方深化和平安全领域合作。

《 人民日报 》（ 2019年01月06日 03 版）

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