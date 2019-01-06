增进文明沟通的重要倡议（国际论坛）

■共建“一带一路”不仅是一项中国向世界开放的倡议，更是世界拥抱中国的机遇

“一带一路”倡议内涵丰富，意义深远，可以从很多角度来解读。在我看来，“一带一路”倡议是在经济全球化受到挑战之时，中国为世界未来发展提出的富有创造性的方案。透过这样一个内涵丰富的倡议，世界能够有机会分享中国发展的经验，分享中国专业的知识，分享中国对国际事务的观点和看法。

“一带一路”将对世界经济格局产生深远影响。在全球很多国家和地区，特别是在“西方模式”未能带去和平与可持续发展的地区，在殖民主义和后殖民主义影响依然广泛存在的地区，中国的经验和帮助对其经济发展和繁荣有着特殊意义。

“一带一路”倡议不仅涉及经济合作，也是一项旨在增进理解、消除误解的倡议。中国在基础设施和经济建设上有非常成熟的经验，欧中双方有着广阔的合作空间。中国正迅速成长为一个现代化的大国，通过“一带一路”增进文明的对话与理解，可能是“一带一路”倡议对世界和未来最重要的意义。我相信，随着“一带一路”建设的不断深入，有效的政策沟通、企业交流和人员往来将使欧中之间的合作更加顺畅。

在波兰，对于“一带一路”倡议经常有三种解读：一是基于基础设施建设的经济计划；二是中国对外开放的新阶段；三是一项旨在改善全球贸易结构的倡议。除此之外，我个人认为，“一带一路”倡议是一项富有科技含量、将对未来科技创新格局产生深远影响的计划。

中国已经成为实现全球可持续发展的重要力量。随着中国在经济全球化中发挥日益重要的作用，中国在促进多边外交、加强主场外交上也取得了举世瞩目的成就。未来，中国在全球舞台上的作用只会更加重要。共建“一带一路”不仅是一项中国向世界开放的倡议，更是世界拥抱中国的机遇。

（作者为波兰亚洲研究中心董事会主席）

《 人民日报 》（ 2019年01月06日 03 版）

(责编：袁勃)