特朗普：为建边境墙不排除宣布全国进入“紧急状态”

经过2019年新年以来的第二次商讨，白宫与民主党仍未就边境墙预算达成共识。美国总统特朗普在会后表示，可以通过宣布全国进入紧急状态迅速建起边境墙。“我没做过，但我可能这么做。”

资料图：美国总统特朗普。 （中新社记者 陈孟统 摄）

美国联邦政府部分停摆已持续14天。特朗普4日邀请国会民主党领袖就边境墙预算在白宫举行闭门会谈。双方依旧在50亿美元的边境墙预算问题上僵持，在解决问题的优先次序上采取彼此相反的立场。

参议院少数党领袖舒默在会后对媒体说，特朗普拒绝了民主党让政府重新开门的要求，并声称会让政府“关门”持续几个月甚至几年。

资料图：当地时间2018年2月22日，美国海关和边境保护局对一段边境隔离墙进行更换。

与民主党的评价不同，特朗普在随后的记者会上称，当天的会面“富有成效”，将指定一个由高级别官员组成的工作组，在周末继续与国会磋商。

在被问及是否考虑过在没有国会批准和必要资金的情况下，运用权力宣布全国进入紧急状态来建边境墙时，特朗普给出肯定答复：“是的，我想过。”

他接着表示，他没做过，但有可能这么做，“我们可以通过宣布全国进入紧急状态迅速建起边境墙”。特朗普还说，如果可以通过协商方式达到建墙的目的，他愿意尝试。

特朗普当天还致信国会全体议员表示，新一届国会的首要任务是让政府重新“开门”，并将确保国家及边境安全作为最高职责。他在信中列举近年在犯罪、贩毒以及非法移民方面与美国边境相关的数据，指出在保障边境安全方面的资金、资源以及执法人员均严重不足，呼吁国会议员抛却党派之见，以国家利益为先，确保边境安全并建立合法和安全的移民制度体系。

白宫在4日晚间发布消息称，5日上午将继续与国会两党领袖磋商，争取在边境安全和“重启”政府机构方面达成共识。(完)(记者 陈孟统)

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