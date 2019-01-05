3.3亿日元！日本丰洲市场金枪鱼新年首拍破纪录(图)

据外媒报道，日本东京丰洲市场当地时间1月5日迎来去年10月开幕以来首个新年拍卖。一条来自青森县大间港的金枪鱼，以3.3亿日元(约2088万元人民币)天价成交，打破历来最贵纪录。

资料图：2018年1月5日，位于日本东京的著名海鲜市场筑地鱼市进迎来新年首个交易日。当天，一条重达405公斤的蓝鳍金枪鱼拍出3645万日元的价格，约合人民币210万元。

清晨5时，从业员在开场钟声和充满气势的喊价声中参与拍卖，一条来自大间港、重278公斤的太平洋蓝鳍金枪鱼以最高价成交，更比2013年创出的最贵纪录约1.5亿日元高出逾一倍，成为1999年有纪录以来最贵。

购下这条金枪鱼的寿司连锁店社长木村清表示：“虽然未料会去到这个天价，但买下的这条金枪鱼是最棒的，肉身看来美味且非常新鲜，希望让客人尝到好吃的金枪鱼。”

批发业界的代表在新鲜金枪鱼拍卖场发表新年贺词，称：“丰洲市场开幕3个月以来，与筑地一样有大批金枪鱼入货，希望跟大家一起思考丰洲市场今后如何发展，进一步改善。”

东京都知事小池百合子则表示，希望把丰洲市场打造成出色和受人喜爱的重要市场。

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)