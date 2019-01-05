特朗普称政府“停摆”或持续数月甚至数年

美国总统特朗普4日表示，如果民主党人不同意修建美国和墨西哥边境隔离墙的拨款要求，他已做好让联邦政府部分机构“停摆”持续数月甚至数年的准备。

特朗普当天召集国会民主、共和两党领导人磋商，但未达成协议。随后在白宫举行的媒体发布会上，特朗普重申，修建边境墙对遏制非法入境、打击人口贩卖和毒品走私等至关重要。他还表示，白宫与国会两党将在周末继续协商。

参议院民主党领袖舒默在磋商结束后表示，民主党希望先让政府重新“开门”，再协商相关问题，否则谈判很难取得进展。此前民主党人一直指责边境墙低效、多余且昂贵，提倡利用无人机、传感器等科技手段加强边境安全。

由于白宫与国会两党在美墨边境隔离墙修建问题上分歧严重，各方未能就政府拨款法案达成一致，约四分之一的联邦政府机构从去年12月22日凌晨开始陷入停顿，迄今已持续14天。（记者 熊茂伶 孙丁）

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