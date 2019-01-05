智利首都发生爆炸袭击致5人受伤

1月4日，在智利首都圣地亚哥，特警在爆炸袭击现场调查。新华社发（豪尔赫·比列加斯摄）

智利首都圣地亚哥一公交车站4日发生爆炸袭击，造成5人受伤，其中1人伤势较重。

当地时间4日中午，圣地亚哥一公交车站突发爆炸。伤者为3名男性、2名女性，其中1名女性受伤较重。智利国家检察院透露，爆炸物被事先放置于公交车站的垃圾桶内。

智利总统皮涅拉对爆炸袭击予以强烈谴责。他发布推文说：“我们将对袭击事件彻查到底。暴力永远不会成为对话的方式。”智利内政和公安部副部长凯瑟琳·马托雷利称此次爆炸事件为“恐怖行为”。

当日，由环保极端分子组成的恐怖组织“趋于野性的个人主义者”通过其网站声称制造了此次爆炸事件。该组织曾于2017年1月制造了针对智利国家铜业公司董事长的爆炸袭击案。

目前尚无嫌犯被捕。智利国家检察长豪尔赫·阿沃特说，调查正在进行中，尚不能断定“趋于野性的个人主义者”即为真凶。（记者 党琦 王沛）

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