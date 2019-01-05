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国际航天专家媒体高度关注“嫦娥四号”着陆月背

2019年01月05日12:48  来源：央视网
 

　　央视网消息（新闻联播）：嫦娥四号成功着陆月球背面受到了多位国际航天专家及外国主流媒体的高度关注，认为这是历史性的成就。

　　俄罗斯联邦航天局局长罗戈津表达了祝贺，并强调，这是人类在月球背面的首次软着陆。

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　　俄罗斯科学院空间研究所所长彼得鲁科维奇认为，嫦娥四号登陆月球背面是巨大技术成就。在此之前，世界上没有一个国家取得过这样的成就。

　　今日俄罗斯网站报道说，嫦娥四号传回的图片创造了历史，标志着人造探测器首次在月球背面着陆。

　　德国《明镜周刊》报道说，这次着陆是历史性的，是人类历史上首次发射探测器在月球背面着陆。

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　　英国《卫报》也把这次着陆定义为“人类太空探索的巨大飞跃”。

　　英国广播公司的报道说，中国这次太空探索是前所未有的。月球背面崎岖不平的地形，对探测器的安全着陆提出了特殊挑战。

　　美联社、路透社、法新社等国际主流通讯社也纷纷以“人类首次”来描述嫦娥四号成功着陆月球背面的消息。

(责编：王仁宏、曹昆)
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