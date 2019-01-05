法国内阁2019年首次会议聚焦改革 示威者称将继续抗议

法国内阁当地时间4日在爱丽舍宫召开2019年首次会议，聚焦今年的改革进程。而示威者声称将继续抗议，计划5日在巴黎等地举行新的示威活动。

法国总统马克龙与法国总理菲利普、内政部长卡斯塔内等高级官员在会议上见面。马克龙此前在2019年新年献辞中强调将继续进行改革，目的仍是基于改善民众的生活水平，他还呼吁民众对国家的未来抱有信心。

法国政府发言人本杰明·格里沃在内阁会议后引述马克龙的话说，必须要有更进一步的变革。格里沃同时呼吁民众参与到全国性的辩论中来，而不是去上街示威。他还批评示威者中有人煽动推翻政府。

法国媒体称，法国政府2019年的改革重点将是失业救济金及养老金制度的改革，旨在节省数十亿欧元的开支。

而示威者方面4日表示，他们仍会继续进行抗议活动。如果5日的示威抗议按计划进行，那将是自2018年11月以来巴黎遭遇的第8轮示威，也将是2019年的首轮示威。示威者还公布了5日在巴黎的示威路线，并表示已经向巴黎警察局作了报告。而警察局方面称并没有接到示威者的报告。

法国警方3日晚逮捕了示威者中的重要人物，触发了不少示威者的不满。此人已于4日晚被释放。法国极左翼政党领导人梅朗雄对警方的逮捕行动予以抨击。

2019年年初的最新民调显示75%的受访者对法国政府的施政不满，同时有55%的受访者希望示威者的抗议活动能够继续下去。(记者 李洋)

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