佩洛西掌管众议院 美媒：充满争议的华盛顿分裂政治时代开启了

“特朗普与佩洛西将开始‘史诗般’的权力大争斗。”据美国有线电视新闻网(CNN)4日报道，第116届美国国会3日正式上任，华盛顿由此进入民主党控制众议院、共和党执掌参议院的“政治分裂”时代。78岁的资深民主党人南希·佩洛西当选众议长，她是美国史上唯一的女议长，也是60多年来第一位因本党东山再起而再度夺回议长宝座的人。在美国舆论看来，如今站在严重分裂的政治体系中的佩洛西已经准备好与“越来越好斗”的特朗普作战，而“战火”从第一天就开始燃烧——当天，众议院通过了一揽子注定会遭特朗普否决的政府重新开门法案。新国会开始于两党就边界墙预算、政府开门事务的缠斗，未来或许还有更具冲击力的“通俄门”调查。“特朗普-佩洛西时代，华盛顿可能火花不断”，法新社4日称。

“随着民主党接管众议院，一个充满争议的华盛顿分裂政治新时代开启了。”美国《华尔街日报》说，民主党议员表示，他们将审查特朗普的纳税申报单，调查他的商业交易，并且计划干预联邦法院的裁决，该裁决认定“平价医疗法案”违宪。民主党人还有望提出要求扩大枪支购买者背景调查的立法。

华盛顿的斗争在国会开幕第一天便不断上演，主角就是佩洛西与特朗普。“从黎明到黄昏，宾夕法尼亚大道的两端(分别是白宫和国会大厦)一直发生冲突。”《纽约时报》说，3日，佩洛西以在对媒体的采访中表示起诉现任总统是一个“开放性话题”开始了她的一天。在当选后的讲话中，佩洛西说，与共和党共事不会是一件易事，她对此“不抱幻想”。谈及两党合作，佩洛西提到小布什和里根，但没有说到特朗普的名字。特朗普在白宫新闻发布会上以强硬口吻要求修建边界墙后，佩洛西回击称，她会给特朗普1美元来修建这一“不道德”的墙。

CNN称，3日，特朗普试图通过祝贺佩洛西来打造融洽关系。但普林斯顿大学历史学教授齐里泽4日对法新社分析说：“特朗普并非尊重佩洛西，而是怕她。他知道中期选举如何改变了华盛顿的权力关系。不过，一旦特朗普感觉到佩洛西处于守势，他就会在推特上掀起风暴。”

“特朗普-佩洛西时代，华盛顿可能火花不断。”法新社4日以此为题报道说，特朗普与佩洛西都提到他们可能达成一致的领域——基础设施现代化、处方药降价。然而，这些协议达成的时间越来越远。特朗普不可能一直这么好脾气，而佩洛西如果向特朗普屈服，则将在其民主党议员内部触发叛乱。因为她之所以当选，就是民主党人希望其制衡并挫败特朗普。

“特朗普与佩洛西的合作很难顺利。”CNN3日评价说，不仅因为他们是一对“势不两立”且“喜怒无常”的政治对手，而且有一种可能性悬挂在他们的关系之上：如果特别检察官穆勒对特朗普做出“毁灭性”的裁定，那么佩洛西就拥有对特朗普启动弹劾程序的权力。【张梦旭 任重 王会聪】

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