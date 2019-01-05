最新民调显示四分之三法国人不满马克龙政府

法国一项最新民意调查显示，75%的调查对象不满意总统埃马纽埃尔·马克龙领导的政府。

这项民调由奥多克萨调查公司和电通咨询公司为法国新闻广播电台和《费加罗报》所做，3日发布结果。这两家法国企业2日和3日询问1004人，75%的调查对象不满意马克龙2017年年中就任总统以来的执政举措；去年4月所做调查中，59%的调查对象表示不满意。

最新民调显示，54%的调查对象认为，政府的头等要事是提高消费者购买力；以往调查中长期位列“头等要事”的是降低失业率，这次排第四紧要事项。

去年11月17日起，法国巴黎等城市的民众走上街头，抗议政府上调燃油税导致油价上涨和生活成本增加。马克龙承受压力，宣布一系列举措，以回应民众不满。

最新民调显示，55%的调查对象认为示威应当继续。对比先前一些民调，民众对持续示威的支持有所下降。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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