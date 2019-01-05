对阿富汗重建贡献少? 印度回怼:不需美“说教”

美国总统唐纳德·特朗普讽刺印度对阿富汗重建贡献寥寥，印度朝野政党3日回怼，不需要美国“说教”。

特朗普2日在一场白宫记者会上为寻求减少美国在海外投入辩护，说印度总理纳伦德拉·莫迪在一次会晤中不停地告诉他“印度在阿富汗建了一座图书馆”。特朗普说：“我们应该说，‘哦，谢谢你们建图书馆’。不知道阿富汗有谁在使用那座图书馆。”

这番话引起印方不满。莫迪领导的印度人民党总书记拉姆·马达夫在社交媒体“推特”上说，特朗普抱怨别国对阿富汗援助少时，他应该知道，印度不仅帮助建造图书馆，还建造道路、大坝、学校甚至议会大厦。

据印度驻阿富汗大使馆介绍，印度是对阿富汗捐助最多的南亚国家，自2001年以来援助大约20亿美元。法新社援引一份印度官方声明报道，印度是阿富汗的“发展伙伴”，在阿项目旨在使阿富汗民众的生活“立竿见影地获得改善”。

美国2001年遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。超过2400名美军迄今在阿富汗丧生。

美国现阶段在阿富汗驻军1.4万人。美国媒体去年12月援引国防部官员的话报道，特朗普打算从阿富汗撤军7000人。路透社解读，这显示特朗普对这场美国迄今持续时间最长的战争愈发失去耐心。（王逸君）【新华社微特稿】

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