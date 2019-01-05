美国会履新　特朗普与佩洛西斗法 两党忙攻讦

美国新一届国会3日履职，民主党从共和党手中夺回众议院控制权，共和党则继续控制参议院。

民主党籍议员南希·佩洛西时隔8年再度出任众议院议长，当天推动众议院投票表决新拨款法案，以早日结束部分联邦政府机构“停摆”局面。

总统唐纳德·特朗普突然出现在白宫例行记者会上，继续“推销”边境隔离墙方案，坚持要国会拨巨款建墙。

【总统抢风头】

美国新一届国会3日正式开幕，新当选议员宣誓就职。根据去年中期选举结果，共和党继续把持参议院，在100个席位中占据53席；民主党控制众议院，在435个席位中占据235席。

佩洛西3日正式当选众议院议长，共和党人凯文·麦卡锡充任众议院少数党领袖；米奇·麦康奈尔、查克·舒默分别继续充任参议院多数党和少数党领袖。

现年78岁的佩洛西告诉媒体记者，在美国和墨西哥边界沿线修建隔离墙“不道德”，“我们不会建墙，难道有人对此有疑问吗？”

佩洛西就任几个小时后，特朗普突然现身白宫例行记者会。按照美联社的说法，这是特朗普2017年1月就任以来首次在白宫例行记者会上露面并讲话。

随同特朗普出席记者会的官员包括美国边防执法人员工会成员。特朗普说，白宫“早就”安排了这次会面，他们“恰巧”出现在记者会。

特朗普说，他不向民主党让步，“我就边境安全立场上周赢得的支持比以往任何时候都多”。

不过，特朗普没有回答记者提问。

特朗普3日早些时候在社交媒体“推特”转发一段视频。视频显示，一些移民试图强行入境美国并与执法人员发生冲突。视频末尾，传来特朗普承诺建墙的演讲以及人群“把墙建起来”的呼喊声。视频热词是“边境安全”、“毒品”和“犯罪”。

【两党忙攻讦】

民主党3日在众议院为投票表决新拨款法案作程序准备。这项法案分为两部分，一部分拨款给与隔离墙无关的联邦政府部门，直至本财政年度2019年9月30日结束；另一部分针对负责边境安全的国土安全部，民主党人希望维持现有拨款额度，直至2月8日，留一个月时间容两党讨论建墙费用。

参议院少数党领袖舒默敦促共和党允许参议院投票表决这项法案。舒默说，不能因为两党就建墙费用达不成一致，就影响与建墙无关的联邦政府机构运转。

特朗普先前坚持要求国会拨款50亿美元修建美墨边境隔离墙，导致政府拨款法案无法通过。美国部分联邦政府机构从去年12月22日起关门，80万联邦政府雇员受到波及。

舒默说：“如果麦康奈尔今晚让正在众议院走程序的这项法案在参议院表决，法案会通过。”他说，法案部分条款先前已在参议院口头表决通过。

麦康奈尔回应说，如果法案“没有希望”由总统签署，即不可能生效，参议院不会白白费力表决。白宫多次威胁，即使民主党力推的新法案在众议院和参议院通过，总统也不会签字。

特朗普2日召集国会两党领袖和部分议员在白宫商讨边境隔离墙费用。只是，两党各说各话，没能弥合分歧，只好约定4日再谈。（王宏彬）（新华社专特稿）

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