美国下任国防部长是谁？特朗普或属意民主党人

美国媒体3日报道，特朗普政府正考虑让前民主党籍联邦参议员吉姆·韦布出任国防部长。

美国《纽约时报》以一名不愿公开姓名的政府官员为消息源报道，副总统迈克·彭斯和白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼正着手与韦布接触。一名国防部高级官员证实，白宫内部近期频繁提及韦布。

原国防部长詹姆斯·马蒂斯2018年12月20日向总统唐纳德·特朗普递交辞呈，打算2019年2月底离任。然而，特朗普2018年12月23日宣布，由国防部副部长帕特里克·沙纳汉2019年1月1日出任代理国防部长，马蒂斯不得不提前走人。

美国媒体报道，马蒂斯与特朗普嫌隙颇深。特朗普2018年12月19日突然宣布准备从叙利亚撤军，作出决定前不顾白宫顾问和军方反对，促使马蒂斯愤然离职。

韦布现年72岁，上世纪80年代在罗纳德·里根政府出任海军部长，2007年至2013年任弗吉尼亚州联邦参议员。韦布曾在海军陆战队服役，参加过越南战争，后来在美国海军军官学校执教文学课，先后出版过10本书。

韦布一度效忠共和党，2006年转投民主党。他2014年披露有意参加2016年总统选举，2015年7月正式宣布参与竞争民主党总统候选人提名，但同年10月退出。2016年总统选举中，共和党候选人特朗普击败民主党候选人希拉里·克林顿，成为美国第45任总统。

报道说，阿肯色州联邦参议员汤姆·科顿、南卡罗来纳州联邦参议员林赛·格雷厄姆和前密苏里州联邦参议员詹姆斯·塔伦特是潜在防长人选，三人皆为共和党籍。

白宫和韦布拒绝对《纽约时报》报道作出回应。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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