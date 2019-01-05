波黑礼俗（礼仪漫谈）

萨拉热窝老城区一景。（图片来源：世界邦）

多 元

波斯尼亚和黑塞哥维那共和国，简称波黑。本为两个地理名称，实体有波黑联邦和塞尔维亚族共和国，首都萨拉热窝。

历史上，波黑历经战乱，曾被不同国家吞并，形成多元族群、多元信仰。实际上，他们都属于斯拉夫人，白皮肤、蓝眼珠，身体魁梧，同东欧其他斯拉夫人长像没有区别。但是，由于信仰不同，形成了波什尼亚克人（即原南斯拉夫时期的穆斯林）、塞尔维亚人、克罗地亚人等。他们分别信奉伊斯兰教、东正教和天主教，各自有着不同的传统与习俗，其中以伊斯兰习俗影响最大。男性穆斯林的名字，多与土耳其人、阿拉伯人相似。

萨拉热窝老城区，街道两旁店铺林立，游人如织，其喧闹的生活与中东伊斯兰国家相似，在欧洲显得比较特殊。从南斯拉夫联邦独立以后，这里很快陷入内战，现在已经初步实现民族和解，开始重建。

交 往

波黑人性格豪放、直率，热情好客，能歌善舞。社交场合的礼节与欧洲其他国家相同。与客人见面时，常常热情问候、握手，熟人、朋友、亲人之间，则是相互拥抱、亲吻。去波黑人家里做客，一般要带上鲜花、巧克力等，所送花枝一定要单数。

服 饰

波黑男子的民族服饰，上身穿敞领白衬衫，外罩彩色开扣短马甲，下着白长裤，腰间系彩色宽带，脚穿浅色软皮鞋，左肩斜挎一布包，垂于右侧腰下。

女子的服饰基本是白色为主，白头巾用头砸（头砸类似花边，装饰丰富）扎住，披于肩后。身穿白衬衫、白裙，衬衫领部、袖口装饰着花纹；外罩色调素雅的坎肩，腰上缠一条装饰华丽的围裙；黑色长筒袜配浅色软皮鞋。

波黑战后，伊斯兰教有所复兴，农村地区女子虽然不罩面纱，但需把头发包住。塞尔维亚人居住区，则恢复了东正教，服饰有别于穆斯林。在萨拉热窝等城市，宗教气氛不如乡镇地区浓厚，大多数人喜欢穿戴西方流行衣饰，看不到阿拉伯式长袍以及女子蒙面等服饰，各族群居民穿戴，并无明显区别。

饮 食

萨拉热窝乃至整个波黑，饮食以土耳其风味为主，烤肉是必不可少的经典菜式，咖啡自然也是土耳其式。

波黑人的正餐以波斯尼亚餐为主，烹调方法多为烤、焖、煎，招牌菜有烤羊、土豆焖小牛肉、煎虹鳟鱼等。其看家菜是烤羊，巨大烤炉上，像舵轮那样的大圆盘不停地转动，整只羊烘烤均匀，直到金黄、流油，软嫩适度，十分诱人。

此外，波斯尼亚火锅以及熏肉、香肠、奶皮和奶酪等，均名气较大。传统风味小吃有“切瓦比”（牛羊肉丸和洋葱，夹在面饼里食用）、布雷格馅饼等。波黑人爱吃甜食，如核桃仁加蜂蜜，奶油为主的各类甜度较重的点心等。

波黑人喜欢野外烧烤，春夏季节、周末或节假日，全家或邀亲朋到河边、湖边烧烤聚餐。

日常在当地穆斯林餐厅、饭馆就餐，可以饮酒。当地生产的啤酒很有名。

咖啡是全民饮料，各式咖啡馆、咖啡亭充斥街头巷尾。工作间歇、业余及周末招待客人，人们都喜欢喝咖啡。喝咖啡还有一个讲究，如果女人给男人的咖啡里加糖，就代表她喜欢那个男人。

婚 俗

当地习惯，求婚的男青年，在女方家都会得到热情招待，餐桌上会摆放丰盛的美酒佳肴，可是这并不是真实信息的透露，关键的一招是饭后咖啡。姑娘会亲手端一杯咖啡献给求婚人，若咖啡苦涩，表明姑娘拒绝求婚，若咖啡里加糖，则是得到了姑娘的认可，求婚者就可以回家布置新房了。

新郎向新娘赠送一串念珠、一本祈祷文、一根上面串着三把钥匙的腰带（用以保护她的贞洁）、一顶毛皮帽、一枚银质结婚戒指。新娘则向新郎赠送一件新衬衣和结婚戒指。衬衣用金线和彩色丝绸缝制。

婚礼前，伴郎将新郎裹进新娘的斗篷里，以防恶魔侵入，拆散他们相爱的心。

禁 忌

参观清真寺、教堂等宗教场所时，着装需整洁，不可太暴露。女性游客，需把头发用头巾包住。

（作者为外交部礼宾司原参赞）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)